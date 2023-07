Diego Simeone aurait repoussé les avances d’Al-Ahli

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec l’Atlético Madrid en juin 2024, Diego Simeone a récemment suscité l’intérêt d’Al-Ahli pour le poste d’entraîneur. Le club saoudien a dégainé une première offre en lui proposant un contrat en or sur plusieurs années. Une proposition alléchante de la part de l’un des clubs phares de la Saudi Pro League qui toutefois n’a pas eu l’effet escompté.

En effet, Marca informe ce samedi que le technicien argentin n’a pas l’idée de rejoindre le golfe persique et ne souhaite pas abandonner son poste d’entraîneur qu’il occupe depuis 2011 chez les Colchoneros. Après un début de saison en dents de scie, le coach de 53 ans a rectifié le tir en permettant au club madrilène de terminer à la troisième place du championnat espagnol, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions 2023-2024. À noter qu’il a d’ores et déjà entamé la reconstruction de son équipe en signant cet été Javi Galàn, Caglar Söyüncu et César Azpilicueta.

