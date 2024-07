Iliman Ndiaye justifie son départ de l’Olympique de Marseille

L’aventure d’Iliman Ndiaye sur la Canebière n’aura duré qu’un an. Ardemment désiré par la direction de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival pour sa polyvalence, l’attaquant sénégalais débarquait dans l’effectif olympien pour la somme de 20 millions d’euros au sortir d’une excellente saison avec Sheffield United, ponctuée par une promotion en Premier League. Brillant outre-Manche, le joueur de 24 ans a connu une fortune diverse en terres marseillaises. Tantôt basculé dans les couloirs puis dans l’axe, il a éprouvé des difficultés à trouver sa place au sein du collectif olympien, très irrégulier en Ligue 1 et fragilisé par de multiples changements d’entraîneur.

Malgré 30 apparitions en championnat de France pour 3 buts et 3 passes décisives, Iliman Ndiaye s’est vu offrir un bon de sortie par l’OM. De bon augure pour Everton. Grandement intéressé par ses services l’été dernier, le club de la Mersey est revenu à la charge une fois l’exercice 2023-2024 bouclé. Et comme révélé en exclusivité au cours des derniers jours, le club anglais a fini par faire plier son homologue phocéen suite à de longues tractations qui ont débouché sur un accord pour le transfert d’Iliman Ndiaye. Comme annoncé ce mercredi par la formation britannique, le principal concerné a signé un contrat portant sur cinq saisons avec sa nouvelle écurie.

Iliman Ndiaye veut tout donner pour Everton !

Immédiatement après son officialisation, Iliman Ndiaye s’est confié sur les motifs de son arrivée sur les bords de la Mersey lors d’un entretien accordé à evertontv. «Les principales raisons pour lesquelles je voulais rejoindre le club étaient la taille du club, son histoire et le rôle que je peux jouer pour aider l’équipe dans la direction vers laquelle elle se dirige. Je suis tellement excité et j’ai hâte de commencer», a déclaré l’ancien Marseillais, séduit par les discours de l’entraîneur des Toffees, Sean Dyche, du directeur du football d’Everton, Kevin Thelwell, ainsi que de son partenaire en sélection, Idrissa Gueye : «Kevin Thelwell et le manager m’ont tous les deux parlé et m’ont fait sentir désiré. Mon coéquipier sénégalais Idrissa (Gueye ndlr) a également joué un rôle et a fait l’éloge du club et de beaucoup de bonnes choses.»

En quête de rebond au sortir d’un exercice décevant sous les couleurs phocéennes, Iliamn Ndiaye a affiché ses ambitions avec Everton, estimant avoir toutes les qualités requises et le soutien nécessaire pour retrouver son niveau d’antan outre-Manche. «En tant que joueur, j’aime dribbler, montrer mes compétences et faire sortir les fans de leurs sièges. Je veux marquer des buts et obtenir des passes décisives, mais j’aime aussi travailler dur. J’aime courir, courir après le ballon, amener l’équipe haut sur le terrain. En tant qu’attaquant, vous êtes le premier défenseur. Je suis tellement excité. Je veux arriver et poursuivre les progrès de l’équipe la saison dernière. Je sens que je serai prêt à aider et je veux juste tout donner pour amener ce club plus haut dans le classement», a-t-il concédé. Une sacrée opération pour le principal concerné, Everton, mais aussi pour l’OM qui empoche un joli chèque dans l’affaire.