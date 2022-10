Dortmund - Manchester City : les compositions officielles

La grosse affiche du Groupe G se tient au Signal Iduna Park ce soir, avec Dortmund qui accueille Manchester City à 21h. Les Borussen, 2es avec 7 points, peuvent assurer leur place en huitièmes en cas de succès. En face, les Skyblues visent à conserver leur invincibilité et valider leur 1ère place (10 pts).

Pour cette affiche, Reus est toujours indisponible au BVB. Moukoko est en pointe du 3-4-3 allemand, épaulé par Brandt à droite et Hazard à gauche. Can est titulaire aux côtés de Bellingham, Adeyemi et Reyna dans les couloirs, et l'habituelle défense Süle - Hummels - Schlotterbeck devant Kobel. Pour City, Guardiola fait tourner : De Bruyne et Silva sont sur le banc. Haaland est associé à Alvarez devant, et Ortega titulaire dans les buts.

Les compositions

Dortmund : Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Adeyemi, Bellingham, Can, Reyna - Brandt, Moukoko, Hazard

Manchester City : Ortega - Stones, Dias, Aké, Cancelo - Mahrez, Rodri, Gündogan, Foden - Haaland, Alvarez

