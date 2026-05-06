LdC : Arsenal ne perd jamais sauf… contre le PSG

Arsenal arrive en finale de Ligue des champions avec une série impressionnante, n’ayant concédé que deux défaites lors de ses 24 derniers matchs dans la compétition, pour 18 victoires et 4 nuls. Une régularité qui confirme la montée en puissance du club londonien sur la scène européenne et en fait un adversaire redoutable au moment d’aborder le grand rendez-vous de la saison.

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Mais un détail statistique vient troubler cette solidité presque totale. Les deux seules défaites des Gunners sur cette période ont été infligées par le Paris Saint-Germain, lors de la demi-finale aller et retour de la saison en cours. Une anomalie qui donne une coloration particulière à la finale à venir à Budapest, où le PSG retrouvera une équipe qu’il est, sur le papier récent, l’une des rares à avoir réellement fait tomber.