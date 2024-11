PSG : Daniel Riolo fracasse Luis Enrique pour le choix Safonov

Le Paris Saint-Germain s’est encore incliné dans cette campagne de Ligue des champions, cette fois-ci sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). Titularisé en lieu et place de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov a manqué sa sortie aérienne sur le but bavarois signé Kim-Min Jae. La décision de Luis Enrique d’aligner l’international russe au détriment du portier italien en a surpris plus d’un. Et avec l’erreur de l’ancien joueur de Krasnodar, les critiques autour de ce choix tombent naturellement. Et comme souvent, elles proviennent notamment de Daniel Riolo.

« Les arrêts qu’il fait, Donnarumma les fait aussi tous les jours. Le problème, ce n’est pas la bourde, c’est pourquoi se mettre dans l’embarras dans ce jeu avec les gardiens ? ‘Je te mets toi, je te mets toi’. Maintenant, il a perdu Donnarumma. C’est fini, il ne le verra plus. Mais pourquoi tu avais besoin de faire ça ? Ce n’est pas comme si tu avais fait rentrer Sepp Maier ou Lev Yachine. Tu as fait entrer Safonov, l’ex-gardien de Krasnodar ! On en parle du but ? Il a été ridicule. Ce gars-là (Luis Enrique) va t’épuiser, il va finir par essorer le club parce qu’il aura une fracture avec les supporters à cause de lui. Il fait partie des entraîneurs qui épuisent et essorent un club. Mourinho fait aussi partie de ce type d’entraîneurs. Est-ce que son idée est de toujours vouloir jouer de la même manière ou de vouloir créer quelque chose de nouveau qui va surprendre l’adversaire ? Ce gars déstabilise ses joueurs. Il se prend pour un grand intellectuel. Les joueurs adorent ce genre d’entraîneurs dans un premier temps parce qu’ils se sentent valorisés. Les joueurs adhèrent à ces nouveautés, aux changements de postes… Quand ça marche, comme en Ligue 1, les mecs adhèrent. Mais dès que tu joues une équipe un peu carrée, c’est fini, tu te fracasses. Surtout que cette réflexion est toujours accompagnée de ‘je n’ai pas besoin d’avoir des stars parce que mon collectif sera meilleur que les individualités’ », a déclaré l’éditorialiste de RMC, ce mardi.