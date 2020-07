Le nouveau maillot extérieur de l'AS Monaco va ravir les nostalgiques

Cinq jours après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021, l'AS Monaco présente son nouveau maillot extérieur qui fait référence à des tuniques mémorables de la fin des années 1990.

La suite après cette publicité

Lors de la saison 1998/1999 et 1999/2000, les partenaires de David Trézéguet arboraient un maillot extérieur avec la fameuse diagonale imaginée par la Princesse Grace Kelly, avec une association de couleurs jaune/bleu marine. 22 ans après, l'équipementier Kappa, qui accompagnait déjà le club de la Principauté à l'époque, réédite ce maillot avec des technologies plus modernes et notamment le Kombat Pro, avec sa matière résistante et élastique reconnue.

La présence du sponsor maillot "Fedcom", qui était déjà présent en 1999/2000, vient raviver davantage la nostalgie des fans monégasques tandis que des éléments comme les découpes triangulaires en bout de manches, un col semi-ouvert bicolore et un liseré blanc sur les flancs ont été ajoutés.

Ce nouveau maillot extérieur de l'AS Monaco est déjà disponible sur la boutique en ligne du club au prix de 110 euros pour la version Pro et 79 euros pour la version Replica. Les hommes du nouvel entraîneur Nico Kovac porteront pour la première fois ce maillot ce mercredi 22 juillet lors du match amical contre le Standard de Liège.