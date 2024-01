Mercato PSG : coup de théâtre pour l’avenir de Xavi Simons !

Son ascension est fulgurante. Formé au FC Barcelone avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, Xavi Simons (20 ans) a toujours fait parler de lui sur la planète football. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, le Néerlandais a d’ailleurs passé un réel cap au cours des derniers mois. Après une aventure plus que convaincante du côté du PSV Eindhoven, l’international batave (11 sélections) revenait finalement dans la capitale française. Transféré - contre le paiement d’une clause de 6 millions d’euros - le natif d’Amsterdam était finalement prêté dans la foulée par les Rouge et Bleu, déterminés à l’idée de voir leur protégé s’aguerrir un peu plus.

Aujourd’hui, en Allemagne, sous les couleurs du RB Leipzig, Xavi Simons confirme d’ailleurs son énorme potentiel. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le numéro 20 du club allemand est un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur, Marco Rose. Grand artisan de l’actuel 4e place des siens avant la réception du Bayer Leverkusen, ce samedi, Simons devient ainsi progressivement une référence à son poste. De quoi faire les affaires du PSG…

Xavi Simons veut rester en Allemagne !

Prêté jusqu’à la fin de la saison, le joyau néerlandais devrait en effet faire son retour dans la Ville Lumière, d’autant plus si Kylian Mbappé venait à faire ses bagages. Oui mais voilà, si le PSG a élaboré ce plan lors du prêt contracté l’été dernier, Sky Germany affirme qu’un gros retournement de situation pourrait intervenir dans ce dossier. En effet, le média allemand indique à ce titre que Xavi Simons, qui a son mot à dire concernant son avenir, souhaiterait en réalité continuer une saison de plus en Allemagne.

De son côté, le RB Leipzig - qui ne dispose pas d’option d’achat - devrait donc tenter de prolonger le prêt de son protégé jusqu’en juin 2025. En position de force dans ce dossier, le PSG serait d’ailleurs prêt à discuter avec la direction du RBL. Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre les différentes parties, alors que le Bayern Munich s’est récemment positionné sur l’international oranje. Une chose est sûre, Luis Campos et ses équipes vont de voir s’atteler à ce nouveau dossier, qui n’était peut-être pas prévu dans les plans de base…