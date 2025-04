Ligue 1 : le LOSC retrouve le sourire à Toulouse et revient à la 4e place

Après une défaite face à l’OL la semaine passée, le LOSC a enchaîné avec un deuxième déplacement face à Toulouse ce samedi. Une rencontre pour les Dogues qui se devaient de l’emporter pour conserver leurs espoirs de Ligue des Champions la saison prochaine. Pour réaliser un grand match et repartir de Toulouse avec un succès, Bruno Genesio a décidé d’aligner son équipe-type. En face, Toulouse n’a pas grand-chose à jouer en cette fin de saison mais les Violets représentent toujours un poil à gratter difficile à jouer.

Et les premières minutes ont clairement confirmé cette conjecture. Dès les premiers instants, les locaux ont été dangereux dans la surface lilloise. Et après que Gboho a testé Lucas Chevalier (3e), le gardien nordiste a été sauvé par deux fois par son poteau sur des tentatives de Sierro (6e) et Magri (8e). Après ce temps fort, le TFC a été piégé sur l’une des premières opportunités lilloises. Touché dans l’axe, Matias Fernandez-Pardo s’est frayé un chemin jusqu’à l’entrée de surface d’où il a envoyé une frappe sèche dans les buts de Guillaume Restes (0-1, 21e).

Le show Chevalier frustre Toulouse

Après ce premier coup dur, les hommes de Carles Martinez Novell ne se sont pas démoralisés et ont continué d’accélérer pour chercher l’égalisation. Une résilience qui a payé. Sur une louche astucieuse de Rafik Messali, Charlie Cresswell était seul dans la surface et avait toute la liberté pour égaliser d’une tête piquée (1-1, 42e). Un retour au tableau d’affichage de courte durée. Sur la dernière action de la première période, Bakker a vu son coup-franc être contré par Casseres et tromper Restes (1-2, 45+4e). Un coup du sort pour les Toulousains qui sont revenus avec le couteau entre les dents au retour des vestiaires.

Pour autant, les Toulousains ont été frustrés par un Lucas Chevalier XXL au retour des vestiaires. En grande forme, le portier de 23 ans a été époustouflant sur trois occasions en trois minutes (68e, 69e, 70e) et a permis aux Dogues de rester devant au tableau d’affichage. Et malgré un ultime baroud d’honneur du TFC, le LOSC a su aller chercher une victoire précieuse aux forceps. Avec ces trois points, Lille fait une excellente opération et remonte provisoirement à la 4e place. De leur côté, les Pitchounes stagnent à la onzième place.