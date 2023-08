JT Foot Mercato : Liverpool sur tous les fronts

Du mouvement à prévoir sur le bord de la Mersey

À quelques heures de la fin du marché des transferts, Liverpool s’active encore et doit gérer les derniers dossiers chauds. En particulier pour le cas Mohamed Salah ! Depuis plusieurs semaines, son nom est évoqué en Arabie saoudite, car Al-Ittihad rêve de le faire venir. Au départ, le clan du joueur avait balayé la rumeur, affirmant que Salah ne pensait qu’à Liverpool. Ce matin, le Daily Mail, Al-Ittihad ne lâche pas l’Égyptien. Le club saoudien serait même convaincu de pouvoir faire craquer les Reds avant la fin du mercato. Et si départ il y a, il faudra le remplacer. Justement, Sport révèle que les Reds étudient de potentiels remplaçants et deux noms barcelonais sont notamment ciblés. Il s’agit d’Ansu Fati et d’Abde Ez, tous deux en instance de départ de Barcelone. Le premier cité devrait rejoindre Brighton alors que la situation du Marocain est beaucoup plus floue. Au milieu, Liverpool vise deux joueurs en particulier. D’après The Sun, le premier n’est autre que Kalvin Phillips, en échec du côté de Manchester City. Son profil serait très apprécié par Klopp qui avait essayé de le faire venir l’été dernier, ce serait l’occasion pour le joueur de se relancer. Le club de la Mersey serait aussi très chaud pour recruter Ryan Gravenberch d’après nos informations. Les négociations seraient en bonnes voies, puisque le Bayern est ouvert à un départ. Bref, le mercato est loin d’être terminé chez les Reds !

Grosse crise à l’OL

Rien ne va plus à l’OL. Les Gones semblent au plus mal sur le terrain, mais aussi en dehors avec la bataille qui fait rage entre Jonh Textor et Jean-Michel Aulas, mais ce n’est pas tout. En effet, le vestiaire lyonnais serait sur le point d’imploser si on en croit L’Équipe. D’après le journal, le départ de Castello Lukeba à Leipzig et celui à venir de Bradley Barcola au PSG ne passe pas au sein du groupe rhodanien. Car ce dernier a annoncé à son coach Laurent Blanc qu’il partait pour Paris et les joueurs ont suivi ça avec attention. Certains joueurs ont été « désabusés », d’autres sont même « jaloux » que la direction ait laissé la porte ouverte pour le jeune attaquant français. D’après nos informations, Nicolas Tagliafico fait partie de ses joueurs désemparés par la situation. Pour rappel, il voulait quitter Lyon cet été, d’abord pour l’Ajax, puis pour Manchester United, mais il a été bloqué par Jonh Textor. Il a notamment très mal vécu ce dernier blocage, alors que les Red Devils avaient fait une très belle offre pour le recruter. Forcément, le départ de Barcola est la goutte d’eau qui déborder le vase… d’autant que Textor avait clairement indiqué qu’il conserverait le Français, comme l’Argentin. Ce qui ne sera visiblement pas le cas.

Accord entre le Bayern et João Palhinha !

Les officiels du jour

C’était dans l’air depuis quelque temps et c’est désormais officiel : Romelu Lukaku débarque à Rome. En effet, il est prêté par Chelsea à l’AS Roma pour la saison à venir, et d’après nos informations il s’agit de prêt payant de 4,8 M€. Le Belge portera là-bas le numéro 90. Toujours de l’autre côté des Alpes, Benjamin Pavard pose lui ses valises du côté de l’Inter ! Il quitte donc le Bayern en échange d’un montant de 28 M€ + 5 M€ de bonus. Le Français va donc découvrir un nouveau championnat après 7 saisons passées en Allemagne, entre Stuttgart et Munich. À noter qu’hier soir, l’AS Monaco a enregistré l’arrivée de Folarin Balogun ! Les Monégasques étaient à la lutte avec plusieurs clubs de Premier League et signent donc un joli coup, en échange de 30M€ + 10 M€ de bonus, pour Arsenal. L’attaquant américain s’est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. L’OL aussi s’est renforcé en attaque ! Ernest Nuamah arrive en prêt jusqu’au 30 juin 2024, en provenance du club filial de Molenbeek, sans option d’achat. Le Ghanéen de 19 ans a été acheté par le club belge à Nordsjælland avant d’être envoyé en prêt à Lyon. Arrivé cet hiver contre 12 M€ en provenance de Heerenveen, Amin Sarr quitte déjà l’Olympique Lyonnais. Comme nous vous l’annoncions, l’attaquant de 22 ans rejoint pour un an Wolfsbourg sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat de 13 M€.