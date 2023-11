Les drôles de raisons du clash de Luis Enrique contre Kylian Mbappé

La sortie de Luis Enrique sur Kylian Mbappé après la victoire face à Reims a déconcerté bien du monde. « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion », avait lancé le coach espagnol.

Il est ainsi très rare qu’un entraîneur critique un joueur qui sort d’un triplé, publiquement du moins, même si Kylian Mbappé a lui aussi expliqué qu’il veut mieux faire dans le jeu. Dans le même temps, le quotidien L’Equipe nous a appris que certains joueurs du PSG sont agacés par la façon de jouer du Bondynois. Ils estiment ainsi que la star de l’Equipe de France est trop individualiste, notamment après ce match face à Milan en milieu de semaine qui risque donc de laisser des séquelles dans le vestiaire parisien.

Luis Enrique a tenté de piquer le joueur

De son côté, RMC Sport dévoile les raisons qui ont poussé le coach espagnol à s’offrir cette sortie surprenante. Et il y a visiblement deux sons de cloche. Les sources parisiennes du média indiquent que ce message lancé par Lucho était à prendre sur le ton de l’humour. C’était donc peut-être du second degré, ce que Luis Enrique adore, et donc pas forcément à prendre totalement aux sérieux.

D’autres sources consultées par la radio évoquent elles une façon de piquer le joueur, afin de le motiver à faire encore mieux. L’Espagnol a ainsi choisi de le piquer un peu publiquement pour l’encourager à progresser dans le jeu, mais aussi pour continuer sur cette lancée. Un management particulier mais qui, aux dernières nouvelles, ne semble pas déranger l’attaquant parisien.