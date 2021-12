Premier League : Arsenal enfonce un peu plus Leeds

Alors que toutes les rencontres de 16 heures prévues ce samedi en Premier League ont été reportées en raison de la recrudescence des cas de Covid-19, le match entre Leeds United et Arsenal avait lui bien lieu. Les Peacocks (16e, 16 pts) restaient sur une humiliation subie face à Manchester City mardi (7-0), tandis que les Gunners (4e, 29 pts) avaient battu West Ham en milieu de semaine (2-0). Sous pression avant cette rencontre, Marcelo Bielsa avait choisi d'aligner son équipe en 4-2-3-1 avec notamment la première titularisation de Drameh dans le couloir droit de la défense. Du côté d'Arsenal, Lacazette prenait place à la pointe de l'attaque, en l'absence d'Aubameyang écarté pour des raisons disciplinaires et qui avait déjà manqué le succès face aux Hammers. L'ancien attaquant de l'OL se mettait le premier en évidence. Trouvé par Odegaard, il perdait son face à face avec Meslier, alors que Saka, présent sur le second ballon, manquait le cadre (3e).

Dans la foulée, le jeune international anglais était décalé sur le côté droit de la surface adverse, mais butait sur le gardien de Leeds (3e). Les Peacocks subissaient le pressing mis par les hommes de Mikel Arteta. Acculés sur leur but, ils finissaient par céder. Alors que Forshaw avait récupéré le ballon à l'entrée de sa surface, Lacazette lui subtilisait avec autorité. Cela profitait à Martinelli, dont la frappe finissait dans la lucarne de Meslier (0-1, 16e). Les Gunners continuaient sur leur lancée. Bien trouvé par Xhaka, la frappe de Tierney au premier poteau forçait le portier de Leeds à intervenir (24e). Sur l'action suivante, Raphinha était lancé en profondeur, le Brésilien rentrait sur son pied gauche, mais voyait son tir passer juste à côté de la cage de Ramsdale (25e). Quelques minutes plus tard, Arsenal faisait le break. Après une perte de balle de Dallas au niveau de la ligne médiane, Xhaka lançait Martinelli qui s'en allait tromper Meslier d'un petit piqué (0-2, 28e).

Arsenal s'est fait peur

À la suite d'une énième récupération haute des Gunners, Lacazette perdait une nouvelle fois son duel avec le jeune gardien français (35e). Juste avant la pause, la défense de Leeds craquait de nouveau. Après une série de contres favorables, la frappe de Saka, déviée par Klich, finissait au fond des filets (0-3, 42e). Les huit arrêts de Meslier ne suffisaient pas et les deux équipes se quittaient sur ce score de 0-3 à la pause. Au retour des vestiaires, Xhaka échappait de peu à l'expulsion après une semelle sur la cheville de Raphinha (49e). Les joueurs d'Arsenal étaient moins pressants sur le porteur du ballon et laissaient plus d'espace aux hommes de Marcelo Bielsa. Mais ces derniers, trop imprécis dans les 25 derniers mètres, ne parvenaient pas à en profiter.

Il fallait attendre la 67e minute pour voir la première occasion des Gunners dans cette seconde mi-temps. Après un relais avec Martinelli, la frappe croisée de Saka passait juste à côté (67e). À force de déjouer, Arsenal se faisait punir. Fauché par White dans la surface, Gelhardt obtenait un penalty, transformé par Raphinha (1-3, 74e). Les espoirs de Leeds étaient de courte durée. À la suite d'une très belle ouverture d'Odegaard, Smith Rowe redonnait trois buts d'avance à son équipe (1-4, 84e). Au terme d'une triste deuxième période, Arsenal s'imposait finalement sur le score de 1-4. Avec cette victoire, les Gunners confortent leur quatrième place au classement et reviennent à cinq points de Chelsea, troisième. Les Peacocks, quant à eux, n'ont que cinq points d'avance sur le premier relégable Burnley, qui a disputé trois matches de moins. Lors de la prochaine journée, Leeds ira à Liverpool, Arsenal se déplacera sur la pelouse de Norwich.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Leeds United

📋 Robin Koch returns, a first Premier League start for Cody Drameh, whilst Joe Gelhardt starts up front pic.twitter.com/fBLcMTZfPR — Leeds United (@LUFC) December 18, 2021