Brighton touche au but pour Mahmoud Dahoud

Cette transaction était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, cela semble bientôt acté : en fin de contrat en juin, Mahmoud Dahoud va s’engager avec Brighton. Peu utilisé cette saison par Edin Terzic avec le Borussia Dortmund, le milieu de 27 ans ne compte que 10 apparitions alors qu’il en avait compilé 30 lors de l’exercice 2021-2022. Avec Brighton, le natif d’Amouda en Syrie devrait s’engager jusqu’en 2027.

D’après des informations de Sky Sports, l’international allemand est 100% d’accord avec le club du sud de l’Angleterre. Il se serait d’ores et déjà entendu avec le board de Brighton sur les conditions salariales et il ne manquerait plus que l’officialisation. D’après les indiscrétions du média d’outre-Rhin, il aurait rejeté de nombreuses autres offres pour privilégier les efforts auxquels ont consenti les Seagulls pour le faire venir. Mahmoud Dahoud sous la houlette de Roberto de Zerbi, c’est imminent !

