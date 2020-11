Alen Halilovic rebondit à Birmingham

Il y a quelques années encore, Alen Halilovic faisait partie des plus gros espoirs de la planète foot. En 2014, il quittait ainsi son club formateur, le Dinamo Zagreb, pour rejoindre l'équipe B du Barça. Tout ça, en vue d'un passage rapide en équipe première. Mais les choses se sont vite compliquées pour le Croate, qui a commencé à enchaîner les mauvaises prestations, notamment pendant son prêt à Gijon, avant d'être vendu. Il est ensuite passé par divers clubs, comme Hambourg, Las Palmas, Milan, le Standard de Liège et Heerenveen.

Du haut de ses 24 ans, il est donc très loin de marcher sur les traces de ses glorieux aînés, comme Luka Modric ou Ivan Rakitic. Sans club, il va cependant bientôt rebondir en Angleterre. En effet, le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2021 avec Birmingham. Le club dix-septième de Championship a ainsi devancé Hajduk Split et Besiktas, entre autres.

BOSS signing! ✍️🔵



We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.