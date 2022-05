L'incroyable passe d'armes entre Mikel Arteta et Antonio Conte

Arsenal a vécu une terrible soirée hier. Non seulement il a été corrigé par voisin honni Tottenham 3-0, mais en plus de cela, il permet à son voisin de se relancer totalement dans la course au top 4, synonyme d'une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Après un début de saison très compliqué, relancé par Antonio Conte à son arrivée, les Spurs n'ont plus qu'un petit point de retard sur... d'Arsenal, désormais sous la menace.

Les Gunners ont réellement perdu très gros hier. Pour les deux derniers matches, ils devront sans doute faire sans Rob Holding, expulsé hier (on y reviendra juste après), et sans Gabriel, blessé et remplacé en seconde période de ce match noir. Réduit à dix peu après la demi-heure de jeu, Arsenal a sombré et pourrait voir tous ses efforts produits cette saison être réduits à néant à cause d'un match raté. C'est donc un Mikel Arteta passablement énervé qu'on a retrouvé en conférence de presse.

Arteta se la joue façon Mourinho

Ce dernier a d'ailleurs fait une sortie à la Mourinho, fustigeant la décision de l'arbitre, Paul Tierney, de mettre un rouge à Holding. «Si je dis ce que je pense, je suis suspendu pour six mois», rappelant le fameux «If i speak, i'm in big trouble (si je parle, je suis en danger en VF)» du Special One. «Je ne sais pas mentir donc je préfère ne pas dire ce que je pense, a poursuivi le coach espagnol. Je veux que les arbitres viennent devant les caméras et expliquent leurs décisions. C'est dommage car un si beau match a été détruit aujourd'hui.»

«Quand on perd un match de football dans ces conditions, c'est douloureux», a conclu Arteta. Les Gunners devront se consoler lors du déplacement à Newcastle puis la réception d'Everton pour clôturer la saison et éviter le retour de Tottenham. Des Spurs bien décidés à jouer un mauvais tour à leurs adversaires de la soirée, Antonio Conte en tête, qui n'a pas vraiment apprécié les commentaires de son homologue sur l'arbitrage. Il n'a pas hésité à le tacler, évoquant tour à tour son inexpérience et son côté mauvais perdant.

Conte le remet à sa place

« Mikel Arteta est vraiment un bon coach. Il commence à peine dans ce métier, mais je crois que je l'entends beaucoup se plaindre. Je pense qu'il a besoin de plus se concentrer sur son équipe et d'arrêter de se plaindre. (...) Pour moi, le carton rouge est évident », soutenait l'Italien, avant de revenir sur les faits du match aller entre les deux équipes. « Arsenal a été bon pour réussir à reporter ce match à cause du Covid alors qu'il n'avait qu'un seul cas positif. Je n'ai pas oublié cela. S'il veut se plaindre, nous avons plein de raisons de nous plaindre. » 1-1 balle au centre.