PSG : Ousmane Dembélé rejoint Neymar et Mbappé

A la pause, le PSG a fait le break dans ce 16e de finale aller de Ligue des Champions face au Stade Brestois. Après Vitinha sur penalty, c’est Ousmane Dembélé qui a creusé l’écart après un raid solitaire côté droit où il a pris le meilleur sur Haïdara, puis Bizot d’une frappe du droit au premier poteau.

La suite après cette publicité

Le Français est décidément dans une forme éclatante. Avec cette nouvelle réalisation, le joueur de 27 ans enchaîne un 8e match de suite en marquant au moins une fois et devient le 4e joueur de l’histoire de son club à réaliser pareille performance après Carlos Bianchi, Neymar, qui a accompli cet exploit deux fois, et Mbappé. Dembélé devient au passage le 1er joueur français de l’histoire à inscrire 14 buts lors des 2 premiers mois de compétition d’une année civile dans les 5 grands championnats. Jusque-là, Stéphane Guivarc’h avec Auxerre en 1998 et Antoine Griezmann avec l’Atlético de Madrid en 2018 détenaient ce record avec 13 réalisations chacun.