Erling Haaland est disponible à prix cadeau pour le Real Madrid !

Le Real Madrid a-t-il l’intention de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland ? Ce qui semblait être un fantasme un peu surréaliste de certains fans madrilènes pourrait bien devenir une réalité dans les mois à venir. Premièrement, car la vedette française a déjà dit oui au Real Madrid, comme révélé par nos soins dans la soirée de dimanche. Il a dit oui à l’écurie présidée par Florentino Pérez selon nos informations, et rejoindra donc la capitale espagnole au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison.

Quant à l’attaquant norvégien, c’était un peu plus flou… Jusqu’à ce lundi. Comme l’indique le quotidien AS, le Real Madrid a aussi l’intention de recruter la vedette de Manchester City. Le journal indique que les Madrilènes sont chauds pour recruter le cyborg en plus de Kylian Mbappé, et il y a des raisons d’être optimiste dans ce dossier. Premièrement, car le principal concerné serait ravi de pouvoir débarquer au Real Madrid.

L’argent ne sera pas un problème

Mais surtout, parce que le volet financier ne serait pas un si gros problème que ça. Le journal indique ainsi que cette fameuse clause libératoire que possède Haaland dans ce contrat est en réalité bien plus proche des 100 millions d’euros que des 200 millions d’euros. Ces 200 millions d’euros concernent surtout les clubs anglais, et dans le cas où un club étranger souhaite s’offrir l’ancien de Salzbourg, la clause serait donc bien plus basse, et se situe donc entre les 100 et les 150 millions d’euros grand maximum.

Un montant plus que correct donc au vu du talent et des prestations du joueur, déjà considéré par beaucoup comme le meilleur numéro 9 de la planète. Le journal espagnol rajoute que le Real Madrid a le cash nécessaire pour faire face à cette opération. La relation entre le clan Haaland, mené par l’agent Rafaela Pimenta, serait particulièrement bonne, et l’optimisme est de mise du côté de la direction merengue. Carlo Ancelotti, qui a récemment prolongé son contrat avec la formation madrilène, pourrait donc recevoir de sacrés cadeaux dans les mois à venir.