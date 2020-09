Le Stade Rennais lance l'opération Jeff-Reine Adélaïde

L'OL ne pensait sans doute pas avoir à gérer le cas Jeff-Reine Adélaïde cet été. Arrivé il y a un an en provenance du SCO contre 25 M€ tout de même, le milieu de terrain de 22 ans a rapidement fait du bien avant de se blesser gravement. Revenu de sa rupture des ligaments croisée au genou pour la finale de Coupe de la Ligue et le Final 8, il n'a obtenu que des miettes, laissant place à une grande frustration. Dans les colonnes de L'Equipe, il n'a ni plu ni moins laissé entendre qu'il se voyait mal rester pour un rôle de remplaçant.

«Il doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu'on trouve une solution», a déclaré l'international Espoirs français mettant son club dans l'embarras. Juninho n'a d'ailleurs pas traîné pour répondre au joueur, affichant clairement son incompréhension.

Maurice a toujours gardé contact avec JRA

«Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ?», lançait le directeur sportif brésilien. Sauf que ces déclarations ont mis en état d'alerte certains clubs, intéressés par les services du joueur. C'est notamment le cas en Espagne mais surtout en Allemagne où le Bayer Leverkusen et le Hertha Berlin se sont rapidement manifestés. Depuis le B04 a démenti cette rumeur mais ce soir, c'est le Stade Rennais qui vient pointer le bout de son nez.

Selon L'Equipe, le club breton s'apprête à formuler une offre de 20 M€. Une somme très probablement insuffisante pour convaincre la direction lyonnaise mais le contact est établi. Cette même direction dont faisait partie il y a encore quelques mois Florian Maurice, désormais à Rennes. C'est lui qui pilote le mercato de son nouveau club qu'il veut très ambitieux à l'heure de découvrir la Ligue des Champions. Preuve en est, d'après nos informations, l'ancien chef du recrutement de l'OL n'a jamais rompu le lien avec "Jeff-Rennes Adélaïde"...