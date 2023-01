AS Rome : Francesco Totti au cœur d’une affaire judiciaire

En voici une bien étrange histoire. La légende du Calcio, Francesco Totti serait impliqué «dans des transactions suspectes signalées par des agents anti-blanchiment». C’est du moins ce que rapporte le journal italien La Verità, évoquant de prétendues vérifications sur les comptes bancaires de l’ancien capitaine romain et l’hypothèse d’investissements dans les paris sportifs a été mise sur la table. En août dernier, il y aurait eu un prêt sans intérêt de 80 000 euros vers le compte joint d’une retraitée et de sa fille employées par la société Sport e Salute (contrôlée par le ministère de l’Économie italien). Le même jour, la somme serait passée sur le compte détenu conjointement avec le mari de la quinquagénaire, qui serait un ami de Totti, puis sur un compte personnel de l’homme. Les vérifications effectuées auraient relevé une pluralité de virements provenant de «sociétés opérant dans le secteur des paris en ligne». Dans cette activité de lutte contre le blanchiment d’argent, le nom de Totti apparaîtrait en juin 2020, à travers l’examen de deux comptes et des transactions liées aux casinos de Monte Carlo, de Londres et de Las Vegas : «De forts doutes subsistent quant à la destination réelle de l’argent envoyé aux différents casinos internationaux», écrivent les experts de la lutte contre le blanchiment d’argent selon les rapports.

L’ami présumé de l’ancien giallorosso s’est alors défendu : «Je suis un ami de Francesco depuis quinze ans. Depuis que ma femme et moi avons eu des problèmes, je n’ai pas honte de le dire, nous lui avons demandé un prêt de 160 000 euros. Et il nous l’a accordé. Il l’a fait avec moi, et pas seulement avec moi. C’est aussi arrivé à des cousins, à d’autres membres de la famille». L’argent n’aurait donc pas été utilisé pour financer de prétendus paris placés au nom de Totti. Silence radio néanmoins du côté du joueur à ce jour.

