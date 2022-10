PSG-Benfica : les notes du match

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain recevait Benfica pour le compte de la 4ème journée de Ligue des Champions. Dans cette rencontre, malgré une domination territoriale en première période, le PSG ne se procurait quasiment aucune occasion avant le penalty transformé par Mbappé (39e, 1-0). Une belle réaction pleine de sang-froid pour le Bondynois après sa journée complètement folle.

En face, les Portugais pressaient haut, mais ne parvenaient pas à inquiéter Gianluigi Donnarumma au terme d'un premier acte assez calme. Le PSG était devant, mais a réussi à tout gâcher au retour des vestiaires. Décevant quand on sait que Paris avait l'occasion de plier le match et de valider son ticket pour les huitièmes de finale suite à la défaite de la Juventus sur la pelouse du Maccabi Haïfa (0-2).

Paris devra attendre pour sa qualification

En deuxième période, l'arbitre, M. Oliver, allait consulter la VAR pour un éventuel penalty en faveur du Benfica, après une grosse semelle de Marco Verratti sur Rafa Silva. La sanction tombait quelques minutes plus tard, penalty pour les joueurs Joao Mario se chargeait alors d'exécuter la sentence et égalisait au moyen d'une frappe puissante du droit plein centre et sous la barre pour tromper le portier italien, parti au sol sur sa gauche (62e, 1-0).

Encore une fois accroché par Benfica, Paris devra attendre pour valider sa qualification et n'a pas encore assuré la première place de son groupe. Les Parisiens n'ont pas totalement convaincu et ont cédé sur l'une des très rares opportunités de son adversaire, également sur penalty. Solide, Benfica réalise quant à lui un très bon résultat et finalement assez logique au regard de la physionomie de cette rencontre assez terne. Avec ce match nul, le PSG et le club portugais reste à égalité en tête du groupe H.

Homme du match : Verratti (6,5) : omniprésent dans le pressing, a récupéré un grand nombre de ballons. Également excellent dans la distribution du jeu, l’Italien a été à l’origine du penalty obtenu par Bernait (38e) et transformé par Mbappé (39e). Un rouage essentiel. Malheureusement pour lui, une faute stupide provoque le penalty égalisateur de Benfica (62e). En plus de ça, le carton jaune reçu provoque sa suspension pour le prochain match.

PSG :

Donnarumma (5) : l’Italien n’a presque rien eu à faire en première période. Sur l’une des rares situations chaudes de Benfica, Sergio Ramos est venu le sauver (18e). Impuissant sur le penalty égalisateur des Aguias (62e) alors que les visiteurs n’avaient aucune action en deuxième période.

Ramos (5) : en grande difficulté à l’aller, l’Ibère a montré un visage un peu plus rassurant. Il sauve une balle de but grâce à son intervention face à Ramos (18e), mais a parfois proposé des gestes hasardeux pour relancer qui auraient pu mettre les siens en difficulté. Tout comme son entente avec Marquinhos loin d’être rassurante.

Marquinhos (5) : le capitaine du PSG peine toujours à convaincre. Moins inquiété qu’à l’aller, le Brésilien a parfois été l’auteur d’errements défensifs souvent comblés par Danilo. Un duel aérien perdu face à G. Ramos aurait pu coûter cher (55e).

Danilo (6,5) : à nouveau positionné sur le côté gauche de la défense en raison de l’absence de Kimpembe, le Portugais s’est montré bien plus solide qu’à l’aller. Excellent dans ses duels et bon dans ses anticipations, il confirme qu’il est actuellement le meilleur défenseur des Rouge et Bleu.

Hakimi (5,5) : pas souvent servi sur son côté droit alors qu’il était démarqué, le Marocain n’a pas pour autant fait de grandes différences quand il a hérité du cuir. Il a tout de même donné quelques bons ballons à Mbappé et n’a pas rechigné à faire des retours défensifs.

Verratti (6,5) : voir ci-dessus.

Vitinha (6) : avec Verratti, il a été très actif. Le Lusitanien a bonifié énormément de ballons malgré un gros pressing adverse. A souvent joué en une touche de balle, sans chichis. Grosse activité physique. Remplacé par Ruiz (85e) .

Bernat (5,5) : a provoqué le penalty transformé par Mbappé (39e), mais sinon, rien de spécial à signaler. Discret au fil des minutes, il a souvent compté sur l’aide de Danilo quand il était pris dans son dos. Remplacé par Mukiele (85e) .

Sarabia (5,5) : titularisé pour la première fois de la saison en Ligue des Champions en raison de l’absence de Lionel Messi, l’Espagnol a signé la première frappe cadrée du PSG du match à la 34e minute ! A disparu des écrans radars au fil des minutes, sans rien apporter. Pour preuve, il n’a touché que 21 ballons durant toute la rencontre. Remplacé par Ekitike (74e) .

Mbappé (6,5) : très attendu ce soir après l’annonce de son désir de quitter le PSG le plus vite possible, le numéro 7 a été remuant. Mais s’il a souvent pu être trouvé pour des décalages, ses derniers gestes ont manqué d’efficacité. Son équipe restait quand même très dépendante de ses accélérations. Il a ouvert le score en transformant un penalty obtenu par Bernat (39e). Il a raté de peu la balle de break (52e) avec un enroulé venant flirter avec la lucarne gauche de Benfica. Positionné côté gauche après le recentrage de Neymar, il a pu retrouver ses sensations. Sorti à cause d'une cheville douloureuse et remplacé par Soler (90e) .

Neymar (6,5) : le Brésilien s’est beaucoup repositionné dans l’axe, laissant ainsi le flanc gauche à Mbappé. Il est aussi pas mal redescendu pour aider les siens à ressortir du pressing lisboète. Auteur de jolis gestes techniques, il a délivré un grand nombre de passes de grande classe. Une véritable le rampe de lancement, notamment pour Mbappé. Au coeur du jeu, il a aussi subi beaucoup de fautes. Un tacle viril d’Enzo Fernandez sur sa cheville gauche a d’ailleurs provoqué une petite frayeur sur le banc parisien.

Benfica :