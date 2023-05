Zinedine Zidane a reçu une offre XXL d’Al Nassr

La suite après cette publicité

Mais quel club reprendra Zinédine Zidane ? Depuis son départ du Real Madrid il y a maintenant deux ans, la légende française a été associé à des noms aussi prestigieux les uns que les autres. Priorité de l’Emir du Qatar pour prendre la tête du PSG après Mauricio Pochettino, Zizou rêvait de prendre la tête de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Finalement, la prolongation de Didier Deschamps a fermé, pour le moment, la porte des Bleus. Reste que le triple vainqueur (de suite, de 2016 à 2018) de la C1 sur le banc madrilène a évidemment la cote.

Cet été, on risque d’avoir une nouvelle valse des entraîneurs dans certains clubs. À commencer par la Juventus, qui pourrait se séparer de Massimiliano Allegri. Le club italien, ancien club de ZZ, pourrait être intéressé par l’idée de se reconstruire avec son ancienne légende. Mais pour le moment, c’est un autre club qui dégainé une offre à Zidane. Après avoir tapé fort en recrutant Cristiano Ronaldo cet hiver, le club saoudien Al Nassr veut aussi un grand nom sur son banc.

150 millions d’euros sur 2 ans

Selon nos informations, les dirigeants saoudiens, qui se sont récemment séparés de Rudi Garcia, ont dégainé une offre XXL pour tenter de convaincre Zinédine Zidane. ZZ a reçu une offre de contrat de 2 ans avec un salaire de 150 millions d’euros (sur deux ans). Une somme colossale et qui fait clairement tourner des têtes. Mais pas celle de Zidane. Toujours selon nos indiscrétions, l’ancien numéro 10 des Bleus a d’ores et déjà refusé cette offre.

En effet, le natif de Marseille ne souhaite pas rejoindre un projet comme celui d’Al Nassr et attend donc un projet dans un club évidemment important des 5 grands championnats européens. Convoité par les plus grandes écuries, Zidane sait évidemment qu’il aura des opportunités bien plus intéressantes sportivement et prendra donc son temps pour choisir son prochain club. Reste à savoir quand il prendra la décision de revenir sur un banc…