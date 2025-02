OM : Luis Henrique prévient le PSG

Dans un entretien accordé à The Guardian, Luis Henrique, étincelant sous le maillot de l’OM depuis le début de la saison, s’est confié sur son retour au premier plan. Le piston brésilien a profité de l’occasion pour envoyer un sacré message au Paris Saint-Germain.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 43 21 +20 13 4 4 45 25 13 Angers 23 21 -9 6 5 10 22 31

«Nous irons chercher la Ligue des champions et le titre aussi, si c’est possible. On va essayer de gagner le championnat et il faut y croire jusqu’à la fin. Le PSG est le grand favori mais il a aussi perdu des matches», a notamment confié l’Olympien, faisant notamment référence aux difficultés rencontrées par les hommes de Luis Enrique sur la scène européenne.