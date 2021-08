Community Shield : Leicester vient à bout de Manchester City

À une semaine de la reprise du championnat de Premier League, Manchester City affrontait Leicester ce samedi dans la traditionnelle finale du Community Shield, premier match de la saison anglaise. Pour cette rencontre disputée à Wembley et opposant les Skyblues, vainqueurs du dernier championnat aux Foxes, vainqueurs de la dernière coupe d'Angleterre, Pep Guardiola optait pour un 4-3-3. En l'absence de nombreux cadres (Ederson, John Stones, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Gabriel Jesus) et sous les yeux de la nouvelle recrue Jack Grealish remplaçant au coup d'envoi, le technicien espagnol faisait confiance à Zack Steffen dans les buts, derrière le quatuor défensif : João Cancelo, Rúben Dias, Nathan Aké et Benjamin Mendy. Dans l'entrejeu, le jeune Cole Palmer (19 ans) était accompagné du duo Fernandinho-Ilkay Gündogan, placés en retrait d'un trio offensif : Samuel Edozie (18 ans), Ferran Torres et Riyad Mahrez.

La suite après cette publicité

Des Foxes affûtés et dominateurs

De son côté, Brendan Rodgers alignait un 4-2-3-1 avec Kasper Schmeichel en dernier rempart, protégé par une arrière-garde formée de Ricardo Pereira, Daniel Amartey, Caglar Söyüncü et Ryan Bertrand. Wilfred Ndidi et Youri Tielemans formaient quant à eux le double pivot, en soutien d'une ligne de trois composée par Ayoze Pérez, James Maddison et Harvey Barnes. En pointe, Leicester pouvait compter sur le prolifique Jamie Vardy. À noter tout de même l'absence de Wesley Fofana suite à sa fracture du péroné contre Villarreal. Avec l'ambition de glaner un dixième titre sous l'ère Pep Guardiola, les Citizens se procuraient d'ailleurs la première très grosse occasion de cette rencontre. Sur un coup-franc délicieux, Gündogan voyait Schmeichel s'envoler pour détourner sa frappe puissante en corner (7e). Une finale partie sur des bases élevées où Tielemans et les siens tentaient malgré tout de prendre le contrôle de la possession (60% à la fin du premier quart d'heure) et répondaient rapidement par l'intermédiaire de Vardy sur une frappe déviée par Steffen en corner (18e).

Inspirés techniquement, les Foxes contournaient parfaitement le bloc haut opéré par City et se procuraient dès lors plusieurs situations chaudes. Sur une sublime ouverture signée Maddison, Tielemans puis Pérez butaient sur un Steffen tout heureux d'être sur la trajectoire (23e) avant que Vardy sollicite à nouveau le portier américain d'une volée bien sentie (24e). Opérants en contre, les Skyblues réagissaient timidement face aux vagues offensives de Leicester. Bien servi par Gündogan, Torres dévissait complètement sa frappe (28e). Affutés physiquement et emmenés par leur maître à jouer Maddison, les Foxes intensifiaient leur domination et Vardy pensait bien donner l'avantage aux siens. Sur un service de Barnes, l'international anglais voyait sa reprise échouer sur le poteau (45e), à la suite d'une nouvelle parade d'un Steffen décidément très sollicité dans ce premier acte.

Le banc de Leicester fait la différence

Dos à dos à la pause (0-0), les deux formations n'opéraient aucun changement au retour des vestiaires. Plus agressifs dans les duels et portés par un Mahrez toujours aussi dangereux, les Skyblues revenaient cependant avec d'autres intentions dans le jeu. Très actif, Gündogan, aux abords de la surface, voyait tout d'abord sa frappe s'envoler dans les travées de Wembley (56e). Avant que Mahrez, lancé en profondeur, ne se heurte à un retour décisif de Ndidi (60e). Sous la pression des Citizens, la pause fraîcheur était bienvenue pour les hommes de Brendan Rodgers et permettait à Grealish de faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Mais dans une rencontre baissant peu à peu en rythme, les deux entraîneurs opéraient une salve de changements afin de dynamiser cette fin de match. Et ça n'allait pas manquer.

Malgré la pression des Skybues, Leicester se montrait une première fois dangereux par l'intermédiaire du nouvel entrant Daka mais Steffen sortait parfaitement à sa rencontre (85e). Une première alerte avant un incroyable dénouement. Pressé par Iheanacho, lui aussi entré en jeu, Nathan Aké perdait le contrôle du ballon au cœur de sa surface avant de commettre la faute sur l'attaquant nigérian. Penalty ! Iheanacho prenait ses responsabilités et délivrait les siens d'une frappe puissante (89e, 1-0). Contrôlant la fin de rencontre, Leicester remporte ainsi son premier Community Shield de son histoire face à des Citizens (1-0) qu'il n'avait battu qu'à 2 reprises en 20 rencontres, hors championnat.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté