Bundesliga : Leipzig étrille Cologne

La 26e journée de Bundesliga débutait ce vendredi sur la pelouse de Cologne qui recevait Leipzig. Exsangues, les locaux avaient absolument besoin de points face à une équipe qui joue les places européennes. Deux équipes dans le besoin, c’était l’assurance d’un début de match endiablé et ça n’a pas manqué. En effet, alors que Xavi Simons a ouvert le score (0-1, 15e), Sargis Adamyan a égalisé dans la foulée (1-1, 18e).

Et alors que Cologne pensait pouvoir glaner le point du nul, les locaux ont pris l’eau après l’heure de jeu. Loïs Openda, en jambes, a redonné l’avantage au RBL (1-2, 53e) avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard (1-3, 57e). Amadou Haïdara (1-4, 70e) et Yussuf Poulsen (1-5, 82e) ont entériné le succès des visiteurs qui grimpent provisoirement à la quatrième place. Cologne reste seizième.