Barça : Fermín López a lourdement chambré le public madrilène

Ce dimanche soir, l’une des séquences de la célébration du titre du Barça face au Real Madrid (3-2) en Supercoupe d’Espagne a fait réagir après avoir été captée par les caméras de Movistar+. En pleine euphorie, Fermín López s’est adressé sans détours aux supporters madrilènes présents en tribunes : « prenez ça ! Allez vous faire voir ! Rentrez chez vous ! », avant de rejoindre Lamine Yamal et Marc Casadó pour fêter la victoire. Une scène qui illustre la tension et la rivalité toujours aussi vive autour du Clásico, une intensité que certains estimaient s’être estompée ces dernières années depuis les départs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

La suite après cette publicité

Titulaire au coup d’envoi, Fermín a livré une prestation plus discrète que lors de ses précédentes sorties. Il s’est néanmoins créé une occasion repoussée par Thibaut Courtois avant d’être remplacé en seconde période. Dans une fin de match électrique, plusieurs joueurs barcelonais ont répondu aux sifflets des tribunes, dans un contexte de célébration aussi intense que polémique.