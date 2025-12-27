Serie A : Côme écrase Lecce grâce à Nico Paz, Cagliari renverse le Torino

Encore une démonstration de Nico Paz avec Côme. Auteur d’un nouveau but et d’une nouvelle offrande ce samedi, le milieu argentin a porté son équipe sur la pelouse de Lecce pour l’emporter 3-0. Le joueur, qui devrait retourner au Real Madrid l’an prochain, améliore ses statistiques personnelles avec pas moins de 6 buts et 6 passes décisives en 16 matchs de Serie A.

La suite après cette publicité

Le club de Cesc Fabregas profite de ce large succès pour remonter à la 6e place du championnat. Dans le même temps, Cagliari réalise une bonne opération en allant s’imposer du côté du Torino 2-1. L’affaire était pourtant mal embarquée avec l’ouverture du score des Granata signée Vlasic (27e). Les Sardes ont renversé la situation grâce à Prati (45e) et Kiliçsoy (66e). Les deux clubs se suivent dans le ventre mou.

Les résultats des matchs de 15h :

Torino 1 - 2 Cagliari : Vlasic (27e) ; Prati (45e), Kiliçsoy (66e)

Lecce 0 - 3 Côme : Paz (20e), Ramon (66e), Douvikas (75e)