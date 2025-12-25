Real Madrid : les chiffres de l’opération Nico Paz

Nico Paz a pris une nouvelle dimension depuis sa venue à Côme. Après une première saison réussie, le milieu de terrain poursuit sur sa lancée avec déjà 5 buts et 5 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Alors qu’il l’a recruté 6 M€, le club italien se frotte les mains, mais sait aussi que le Real Madrid a gardé une clause de rachat prioritaire activable jusqu’en juin 2027.

Si l’international argentin (6 sélections) a récemment déclaré qu’il ne pensait pas à un retour dans la capitale espagnole, il sera bel et bien Madrilène l’an prochain. Comme indiqué depuis plusieurs semaines, tout est bouclé, confirme AS ce jeudi. La Casa Blanca va débourser 9 M€ pour faire venir le joueur de 21 ans et il n’est pas question pour le club de le revendre dans la foulée. On a bien l’objectif d’en faire élément important.