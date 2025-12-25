Menu Rechercher
Commenter 5
Serie A

Real Madrid : les chiffres de l’opération Nico Paz

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nico Paz (Côme) @Maxppp

Nico Paz a pris une nouvelle dimension depuis sa venue à Côme. Après une première saison réussie, le milieu de terrain poursuit sur sa lancée avec déjà 5 buts et 5 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Alors qu’il l’a recruté 6 M€, le club italien se frotte les mains, mais sait aussi que le Real Madrid a gardé une clause de rachat prioritaire activable jusqu’en juin 2027.

La suite après cette publicité

Si l’international argentin (6 sélections) a récemment déclaré qu’il ne pensait pas à un retour dans la capitale espagnole, il sera bel et bien Madrilène l’an prochain. Comme indiqué depuis plusieurs semaines, tout est bouclé, confirme AS ce jeudi. La Casa Blanca va débourser 9 M€ pour faire venir le joueur de 21 ans et il n’est pas question pour le club de le revendre dans la foulée. On a bien l’objectif d’en faire élément important.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Côme
Real Madrid
Nico Paz

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Côme Logo Côme
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Nico Paz Nico Paz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier