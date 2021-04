Ludovic Giuly et Bixente Lizarazu taillent Neymar

La suite après cette publicité

Neymar a encore fait parler de lui face au LOSC, avec une nouvelle expulsion lors de la défaite face aux Nordistes. Et forcément, ça fait beaucoup réagir, puisque le joueur de la Canarinha commence à devenir coutumier du fait. Sur le plateau de Téléfoot, ils ont été plusieurs à s'exprimer à ce sujet. « Je vais comparer Ronaldinho et Neymar au niveau carrière. Ils ont tout, mais ils ne donnent pas tout pour être encore plus haut », a ainsi lancé Ludovic Giuly.

« Dès que ça ne tourne pas en sa faveur, Neymar pète un câble. Hier, il disjoncte alors qu'il est de retour après 2 mois de blessure, et qu'il prépare un match de LDC. C'est un joueur fantastique, mais son comportement n'est pas un comportement de coéquipier », a de son côté lancé Bixente Lizarazu, encore plus tranchant que l'ancien Monégasque.