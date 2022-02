PSG-Real Madrid : Carlo Ancelotti répond aux prétendues pressions sur l'arbitrage

Présent ce vendredi en conférence de presse en marge de la réception d'Alaves en Liga (samedi, 21h), l'entraineur du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur les prétendues pressions qu'auraient fait subir les dirigeants parisiens au corps arbitral lors du match aller des huitièmes de la Ligue des Champions, opposant la Casa Blanca au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (défaite 1-0).

«S'il y a eu une pression d'Al-Khelaifi sur l'arbitre et l'arbitrage à Paris ? Les cartons jaunes de Mendy et Casemiro ne me semblaient pas clairs, c'est ce que j'ai dit, rien de plus. J'ai parlé avec Orsato et il m'a dit qu'il les considérait justifiés...», explique l'entraineur italien, qui a visiblement toujours des doutes sur l'arbitrage de ce match.