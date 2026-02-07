La Juventus blinde son crack Kenan Yildiz
La Juventus a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de Kenan Yildiz. Devenu le plus jeune capitaine de l’histoire du club il y a quelques mois, le Turc de 20 ans a signé un nouveau contrat jusqu’en 2030. Une excellente nouvelle pour le club piémontais, qui savait son joueur observé par tous les poids lourds européens.
Il futuro è bianconero. Kenan Yildiz fino al 2030.
🎵 Starboy – @theweeknd
« L’histoire entre Kenan Yildiz et la Juventus continue : le numéro 10, né en 2005, a signé un contrat qui le liera à la Juventus jusqu’au 30 juin 2030. Un nouveau chapitre s’ouvre au cœur d’une histoire qui avait débuté à l’été 2022 lorsque, après avoir joué pour les équipes de jeunes du Bayern Munich, Yildiz avait rejoint le club. En turc, le mot Yildiz signifie « étoile », et l’étoile de Kenan continuera de briller en noir et blanc », philosophe la Juve dans son communiqué.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer