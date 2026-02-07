Menu Rechercher
Commenter 10
Officiel Serie A

La Juventus blinde son crack Kenan Yildiz

Par Jordan Pardon
1 min.
Kenan Yıldız @Maxppp

La Juventus a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de Kenan Yildiz. Devenu le plus jeune capitaine de l’histoire du club il y a quelques mois, le Turc de 20 ans a signé un nouveau contrat jusqu’en 2030. Une excellente nouvelle pour le club piémontais, qui savait son joueur observé par tous les poids lourds européens.

La suite après cette publicité
JuventusFC
«La nostra storia continua» ⭐️

Il futuro è bianconero. Kenan Yildiz fino al 2030.

🎵 Starboy – @theweeknd
Voir sur X

« L’histoire entre Kenan Yildiz et la Juventus continue : le numéro 10, né en 2005, a signé un contrat qui le liera à la Juventus jusqu’au 30 juin 2030. Un nouveau chapitre s’ouvre au cœur d’une histoire qui avait débuté à l’été 2022 lorsque, après avoir joué pour les équipes de jeunes du Bayern Munich, Yildiz avait rejoint le club. En turc, le mot Yildiz signifie « étoile », et l’étoile de Kenan continuera de briller en noir et blanc », philosophe la Juve dans son communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Kenan Yıldız

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Kenan Yıldız Kenan Yıldız
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier