La Juventus blinde son crack Kenan Yildiz

La Juventus a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de Kenan Yildiz. Devenu le plus jeune capitaine de l’histoire du club il y a quelques mois, le Turc de 20 ans a signé un nouveau contrat jusqu’en 2030. Une excellente nouvelle pour le club piémontais, qui savait son joueur observé par tous les poids lourds européens.

« L’histoire entre Kenan Yildiz et la Juventus continue : le numéro 10, né en 2005, a signé un contrat qui le liera à la Juventus jusqu’au 30 juin 2030. Un nouveau chapitre s’ouvre au cœur d’une histoire qui avait débuté à l’été 2022 lorsque, après avoir joué pour les équipes de jeunes du Bayern Munich, Yildiz avait rejoint le club. En turc, le mot Yildiz signifie « étoile », et l’étoile de Kenan continuera de briller en noir et blanc », philosophe la Juve dans son communiqué.