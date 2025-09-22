OM : le rappeur Jul célèbre l’exploit contre le PSG

Le rappeur Jul n’a pas caché son enthousiasme après la victoire de l’OM contre le PSG ce lundi soir. Sur Instagram, il a salué l’ensemble du club, de la direction aux joueurs, en passant par les supporters, exprimant sa joie et son excitation : « Phénoménal ! Vous nous avez fait bander ce soir. Merci Benatia, merci Pablo, merci De Zerbi, merci l’OM, toute l’équipe, merci les supporters, c’était trop ».

Cette réaction illustre l’euphorie qui règne dans la cité phocéenne après ce succès important face aux champions d’Europe. Les fans et observateurs ont largement relayé ses propos, soulignant le retentissement médiatique et populaire de ce Classique très attendu.