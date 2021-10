JT Foot Mercato : le coup de gueule de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Pogba fracasse la presse anglaise

Paul Pogba est dans l'œil du cyclone ! Durant la déroute des Red Devils 5-0 contre Liverpool, il a été fortement critiqué pour son carton rouge et son entrée en jeu catastrophique… Mais aujourd'hui la presse anglaise affirme que ça n'irait plus vraiment avec Ole Gunnar Solskjaer et qu'il l'aurait totalement snobé après la défaite de dimanche dernier. Oui mais voilà depuis le Général Paul Pogba a répondu ! D'abord sur Twitter, en accusant The Sun de faire volontairement de la Fake News… Il s'est exprimé plus longuement dans un petit texte posté sur Instagram. «La presse tabloïd veut à nouveau créer une polémique avec des infos 100% fausses. De gros mensonges pour faire les gros titres. Des journalistes qui utilisent mon nom pour être vu, quand il n'y a rien à voir. La seule raison pour laquelle je m'adresse à ce mrde est par respect pour mon coach, mon club et les fans, pour envoyer un message clair : moins vous lisez ces gens, mieux vous serez, ils n'ont aucune honte et diront n'importe quoi, sans aucun fondement.*» Un joli coup de sulfateuse de la part de Pogba. Mais malgré cette précision, le climat reste tendu. Et cela ferait particulièrement les affaires du Real Madrid, qui veut depuis longtemps signer la Pioche. La Casa Blanca serait très attentive au cas du Français, mais comme cet été elle n'est pas seule sur ce dossier. Le PSG et la Juve suivraient toujours d'un œil le milieu de terrain de Manchester.

Neymar fait machine arrière

Après ses récentes annonces sur sa dernière Coupe du monde, Neymar Jr avait besoin de mettre les points sur les I. Souvenez-vous, durant la dernière trêve, il avait évoqué ses envies de couper avec la Seleção après le mondial au Qatar, mais apparemment, on n'avait pas bien compris ce qu'il voulait dire… C'est ce qu'il a expliqué dans un entretien pour Red Bull. «Cette Coupe du Monde qui approche, j'y pense comme si c'était la dernière pour moi, parce que je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver. Quand j'ai dit ça, c'était un peu controversé, les gens disaient que je voulais arrêter de jouer au football et que je quitterais l'équipe nationale. Les gens ont compris une chose complètement différente. Je voulais dire que je le vois comme si c'était le dernier. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas comment sera demain et ce qui peut arriver.» Bon, on a compris Neymar c'est pas encore fini ! Mais bon ça va forcément arriver un jour.

Pas de prison pour Hernandez

Ça y est ! Lucas Hernandez est enfin fixé, pour savoir s'il ira ou non en prison ! Il y a quelques jours, il avait été convoqué par le tribunal à Madrid pour une affaire de violence conjugale. Mais finalement, la justice espagnole a accepté sa demande de recours. Sa peine est donc pour le moment suspendue et il n'aura pas à se présenter à la prison de son choix. Une bonne nouvelle pour le champion du monde 2018.