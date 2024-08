Chelsea veut encore vendre 14 joueurs !

«C’est le travail de tout manager de les garder tous heureux, mais c’est presque impossible. Seulement 11 joueurs joueront. C’est quasiment impossible de les garder tous heureux. J’essaie toujours d’être honnête avec chacun d’eux. Le bruit est plus extérieur parce que je travaille avec 21 ou 22 joueurs depuis que nous sommes de retour des USA. Je ne travaille pas avec 42 ou 43 joueurs et plus de 15 joueurs s’entraînent à part. Ce n’est pas le désordre que l’on pourrait croire vu de l’extérieur. Absolument pas. Ils peuvent même avoir un contrat de 20 ans, ce n’est pas mon propos. Je m’en fiche. Je suis juste là pour prendre les bonnes décisions pour l’équipe. C’est le onze de départ que nous voulons, l’équipe que nous voulons. Je ne travaille pas avec 42 joueurs. Je travaille avec 21 joueurs» avait déclaré il y a quelques jours le coach de Chelsea Enzo Maresca en conférence de presse. Une sortie forte de la part du technicien italien qui avait montré la sortie a de nombreux membres de son équipe à l’image de Raheem Sterling.

Disposant de 6 gardiens, 6 défenseurs centraux, 4 latéraux, 11 milieux de terrains et 12 attaquants, Chelsea dispose encore d’un effectif trop fourni avec 39 éléments et doit faire un sacré ménage sur cette fin de mercato. Club le plus dépensier de l’été avec 261 millions d’euros dépensés, Chelsea a aussi beaucoup vendu (145 millions d’euros) et a su vendre 5 joueurs, 3 sont partis librement et 8 ont été prêtés. Pourtant l’opération grande braderie n’est pas terminée et de nombreux mouvements sont à prévoir sur les prochains jours du côté des Blues. Du côté des gardiens de but, Chelsea entend composer avec Robert Sanchez et Filip Jorgensen (arrivé de Villarreal) tandis que Marcus Bettinelli sera le troisième homme. Dans cette optique, il va falloir se délester de trois éléments. Revenu d’un prêt décevant au Real Madrid où il a terminé troisième dans la hiérarchie, Kepa Arrizabalaga (29 ans) se dirige du côté de Bournemouth mais seulement dans le cadre d’un prêt d’un an. Les Cherries qui voulaient obtenir le prêt de Giorgi Mamardashvili - qui devrait signer à Liverpool - ont décidé de se rabattre sur l’Espagnol.

De gros dossiers à conclure

Arrivé de New England Revolution l’an dernier pour 16 millions d’euros, le portier serbe Djordje Petrovic (24 ans) cherche aussi une porte de sortie. Un temps évoqué à Strasbourg, il n’a pas encore trouvé de point de chute alors que le club est ouvert à une vente ou à un prêt. Le Finlandais Lukas Bergstrom (21 ans) est dans le même cas. Pour ce qui est de la défense, Trevoh Chalobah (25 ans) est apprécié du côté de Crystal Palace, mais cela ne semble pas encore très chaud. Nottingham Forest était prêt à débourser 30 millions d’euros, mais le joueur a refusé. Chelsea pourrait le conserver si une bonne offre arrive pour Axel Disasi, mais c’est bien le défenseur anglais qui est sur le marché. Ancien cadre miné par les blessures, le latéral gauche Ben Chilwell (27 ans) dispose d’un salaire important et les Blues entendent s’en délester. Il a d’ailleurs été récemment proposé du côté de Manchester United.

Au milieu de terrain, les jeunes Alex Matos (19 ans) dont le nom a circulé à Lens et Harvey Vale (20 ans) sont plutôt des candidats à des prêts. Carney Chukwuemeka (20 ans) qui avait coûté 18 millions d’euros il y a deux ans lors de son arrivée en provenance d’Aston Villa est aussi sur le départ. L’AC Milan et Crystal Palace sont sur les rangs, mais là aussi cela semble peu concret. Enfin, le secteur offensif nécessite de faire de la place. En partance pour le Napoli, Romelu Lukaku (31 ans) devrait faire de la place et permettre aux Blues de récupérer un peu d’argent puisque le transfert devrait avoisiner les 30 millions d’euros. Proposé à Manchester United, Raheem Sterling (29 ans) est le dossier principal de Chelsea compte tenu de son salaire élevé. Les Londoniens cherchent à s’en débarrasser à tout prix alors qu’Arsenal est également sur les rangs. Alors qu’il devait rejoindre Ipswich Town, Armando Broja (22 ans) devrait rester après sa blessure. D’autres éléments comme David Datro Fofana (21 ans), Ângelo Gabriel (19 ans) et Deivid Washington (19 ans) se cherchent aussi un point de chute. La fin de mercato s’annonce chaude du côté de Chelsea.