Tottenham en passe de frapper un grand coup sur le mercato

Un atout de choix. Après avoir arraché une place dans le top 4 de la Premier League à l'issue de la saison 2021-2022 avec Tottenham, Antonio Conte a rapidement convenu avec sa direction qu'il poursuivrait l'aventure dans le nord de Londres l'an prochain. Une bonne nouvelle pour les fans des Spurs, tant le technicien italien a redressé une équipe à la dérive lorsqu'il a pris la succession de Nuno Espirito Santos, en novembre dernier.

Désormais, avec le retour de la Ligue des champions du côté du Tottenham Hotspur Stadium, l'objectif sera de faire mieux que la saison précédente et d'aller jouer les trouble-fêtes, aussi bien dans le championnat anglais (où Manchester City et Liverpool semblent intouchables) que sur la scène européenne. D'autant plus que le THFC reste sur un échec cuisant en Ligue Europa Conférence (élimination dès la phase de poules).

Richarlison plus proche que jamais de Tottenham

Antonio Conte a beau faire des miracles, tout cela ne s'effectuera pas par magie. C'est pourquoi la direction du club londonien, Fabio Paratici, le directeur sportif, en tête, travaille déjà d'arrache-pied pour renforcer l'effectif de l'ancien coach de Chelsea ou encore de l'Inter et de la Juve cet été. Parmi les pistes étudiées par les Spurs, celle menant à Richarlison (25 ans) pourrait bien aboutir très prochainement. Selon les informations d'UOL Esporte, Everton et Tottenham sont en négociations très avancées pour le transfert de l'attaquant international brésilien (36 capes, 14 buts).

Le montant de l'opération devrait avoisiner les 60 M€, précise le média auriverde, qui avance que le joueur est vraiment très proche de rejoindre Tottenham, avec qui il discute déjà de son futur contrat. Cela constituerait un très joli coup pour les Spurs, alors que Manchester United, Arsenal ou encore Chelsea lorgnaient aussi l'ancien joueur de Watford. Richarlison, qui jouait le maintien cette saison avec les Toffees, a lui des envies d'ailleurs. Du haut de ses 48 buts en 173 matchs de Premier League, il reste une valeur sûre outre-Manche. Le Brésilien serait alors la deuxième recrue estivale de Tottenham, après Ivan Perišić.