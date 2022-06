Everton : quatre cadors de Premier League s'arrachent Richarlison

La suite après cette publicité

Everton respire. Longtemps, les Toffees ont bataillé pour se maintenir en Premier League. Mais après avoir flirté dangereusement avec la ligne rouge, le club de Liverpool a réussi à sauver sa peau en terminant à la seizième place du classement. Les Blues, qui ne veulent pas revivre un tel scénario la saison prochaine, vont devoir se renforcer durant le mercato. Une mission compliquée puisque le club a accumulé des pertes d'environ 142 millions d'euros d'après The Sun. Pour les combler, vendre les éléments les plus cotés, à savoir Dominic Calvert-Lewin et Richarlison, sera vital.

Du beau monde sur Richarlison

Essentiel dans la course au maintien puisqu'il a trouvé le chemin des filets à six reprises lors des neuf derniers matches de la saison, le Brésilien a terminé avec un bilan de 11 buts et de 5 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues. Encore une fois, il a été régulier, lui qui a marqué entre 13 et 15 buts lors des trois exercices précédents. C'est donc logique qu'il soit l'élément d'Everton avec la plus grosse cote cet été. Il a été associé au FC Barcelone, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain.

Mais c'est surtout en Premier League que sa cote est plus haut. Manchester United, qui veut un élément offensif suite aux départs de Lingard et Cavani, est intéressé. Tottenham également. D'après The Sun, Chelsea a aussi coché son nom en cas de départ de Romelu Lukaku sous la forme d'un prêt. Toujours à Londres, Arsenal, qui espère récolter 70 millions d'euros en vendant ses indésirables, veut miser sur l'international auriverde. Sous contrat pour encore deux ans avec Everton, l'ancien joueur de Watford s'attend à tout cet été. C'est ce qu'il a confié à Skysports.

Le Brésilien sait ce qu'il veut pour son avenir

«Quand on me parle de changer de club, c'est un peu compliqué, en raison de l'histoire que j'ai à Everton. Les fans m'aiment beaucoup. Et quand il y a ces discussions sur le changement de club, j'ai l'impression... que je n'ai rien à dire. Mais je me suis fait comprendre au conseil d'administration, j'ai parlé avec Frank Lampard aussi. Il sait ce que je veux. Donc, peu importe ce qui se passe, cela ne me dérangera pas en équipe nationale, ce ne sera pas un problème à la Coupe du monde. Je suis totalement concentré sur le football, donc, peu importe où je suis, je jouerai mon football avec joie».

Il a ajouté ensuite : «nous verrons … Attendons ce mois-ci. Je me concentre ici sur l'équipe nationale maintenant et attendons ce mois-ci, la discussion avec mes agents et le conseil d'administration (d'Everton) pour voir ce qu'ils décideront». Un départ semble plus que jamais d'actualité en raison des problèmes financiers rencontrés par les Toffees. Une jolie vente de Richarlison, acheté 40.5 M€ en 2018 à Watford, pourrait les aider à renflouer leurs caisses et repartir de l'avant. L'occasion pour le Brésilien de sauver à nouveau son club.