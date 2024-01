Las Palmas - FC Barcelone: les compositions officielles

La 19e journée de Liga se poursuit ce jeudi soir avec le match entre Las Palmas et le FC Barcelone. Si les joueurs de Xavi veulent rester à 7 points du Real Madrid, leader du championnat, et de Girona, ils devront impérativement s’imposer sur la pelouse d’un promu, pensionnaire de la première partie de tableau à la mi-saison.

À domicile, Las Palmas s’articule en 4-5-1 avec Valles qui officie comme dernier rempart. Placés devant lui, on retrouve Suarez, Coco, Marmol et Cardona en défense. Muñoz, Perrone, Kirian, Moleiro et Haddadi occupent le milieu de terrain. Sandro est seul en pointe de l’attaque. Les Blaugranas vont évoluer en 4-3-3 avec Peña aux cages et Cancelo, Araujo, Koundé et Baldé complètent l’arrière-garde. Roberto, De Jong et Gündogan forment l’entrejeu, tandis que Raphinha et Ferran vont épauler Lewandowski dans le secteur offensif.

Les compositions

Las Palmas : Valles - Suarez, Coco, Marmol, Cardona - Muñoz, Perrone, Kirian, Moleiro, Haddadi - Sandro

Barça : Peña - Cancelo, Araujo, Koundé, Baldé - Roberto, De Jong, Gündogan - Raphinha, Ferran, Lewandowski