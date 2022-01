Atlético de Madrid : le torchon brûle entre João Félix et Diego Simeone

La suite après cette publicité

«João Félix veut partir et le 'Cholo' veut qu’il parte». Les mots employés par Javier Matallanas, journaliste du Diario AS et collaborateur régulier de la Cadena SER, sont forts mais résument bien la situation extrêmement tendue qui plane actuellement entre l'attaquant portugais de l'Atlético de Madrid et son entraineur Diego Simeone. Recrue la plus chère de l’histoire des Colchoneros (120 M€), João Félix (22 ans) aurait, en effet, demandé à partir dès le mois de janvier. Interrogé sur le sujet, Diego Simeone affirmait récemment, en ce sens, qu’il comprenait «toujours tout» et qu'il était «ouvert à tout». Aujourd'hui, force est de constater que le divorce entre les deux hommes semble total.

En pleine crise sur le plan des résultats, les Rojiblancos, quatrièmes de Liga à 16 points du rival madrilène et récemment éliminés de la Coupe du Roi, peinent en effet à trouver la bonne recette collectivement. Inquiétant défensivement et amorphe sur le plan offensif, l'Atléti s'enfonce, week-end après week-end, dans la crise et de l'autre côté des Pyrénées, on se demande alors si les joueurs de l'effectif actuel sont vraiment compatibles avec la philosophie de l'ancien de River ? La question semble en tout cas légitime concernant João Félix.

Rien ne va plus pour João Félix chez les Colchoneros !

Gêné par les blessures en août dernier et titularisé qu'à quatre reprises en Liga depuis le début de la saison, l'ancien de Benfica présente ainsi une ligne statistique quasi vierge (3 buts et 3 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues) et forcément loin des espoirs placés dans le crack de Viseu. Un faible rendement que Javier Matallanas a d'ailleurs tenté d'expliquer lors de son passage dans 'Conexión Gallego' pointant notamment du doigt la gestion de Diego Simeone concernant le Portugais : «João (Félix) est une erreur de signature. Je m’explique : tout le monde savait que c’est un type de footballeur qui n’est pas pour Diego Simeone. Il a essayé de le modeler comme il l’a fait avec Antoine Griezmann pour courir et défendre, mais le gamin ne comprend pas», a ainsi déclaré Matallanas dans des propos relayés par la Cadena SER.

Ciblé pour son incapacité à trouver des solutions et régulièrement taclé pour son mauvais usage des joueurs qu'il a à disposition, Diego Simeone ne semble quoi qu'il en soit pas encore en danger sur le banc des Colchoneros mais cette situation devrait malgré tout favoriser largement les envies de départ de l'attaquant international lusitanien (20 sélections, 3 buts), lui qui aurait pu signer à Manchester City. En difficulté avec le style de jeu proposé par le technicien argentin, João Félix pourrait alors exporter son indéniable talent vers d'autres écuries européennes et nul doute que le crack de la Seleção ne manquera pas de courtisans. Affaire à suivre de près en cette fin de mercato hivernal...