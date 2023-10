France - Écosse : Kingsley Coman prêt à prendre la place d’Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Après avoir verrouillé son ticket qualificatif pour l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024, grâce à sa victoire contre les Pays-Bas (1-2) vendredi, l’Equipe de France n’a fait qu’une bouchée de l’Ecosse (4-1) sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille. Pour cette rencontre amicale, le sélectionneur Didier Deschamps avait effectué de petites manœuvres dans son système en 4-3-3. Si Benjamin Pavard, replacé dans l’axe, s’est accaparé les grands projecteurs, les regards étaient aussi attirés sur les changements offensifs puisque contrairement au match face aux Oranjes, le capitaine Kylian Mbappé n’était pas aligné avec Randal Kolo Muani et Kingsley Coman, mais plutôt aux côtés d’Ousmane Dembélé et Olivier Giroud en attaque. Si l’attaquant de l’AC Milan a rempli son rôle de numéro 9 en provoquant notamment un pénalty, l’ancien joueur du FC Barcelone a eu plus de mal. Pire encore, Kingsley Coman a effectué une entrée tonitruante à sa place. De quoi rabattre les cartes pour les prochaines trêves ?

«Le match nous a apporté des convictions. Mise à part ce premier quart d’heure où nous étions apathiques avec une erreur qui amène le but, leur seule occasion qu’ils ont eu en première mi-temps, par la suite, on a fait des bonnes choses en y mettant les ingrédients avec la qualité offensive aussi, pas forcément avec la même équipe mais c’est bien pour le groupe qui était là en répartissant le temps de jeu. La capacité à marquer des buts, on en met souvent, là on en a mis quatre donc c’est très bien», a alors déclaré le sélectionneur français, Didier Deschamps au micro de TF1, après la belle victoire de son équipe (4-1). Car gagner c’est bien, mais gagner en ouvrant son banc, c’est encore mieux.

L’entrée de Coman face à la déception Dembélé

Entré en jeu à la 64ème minute, Kingsley Coman savait pertinemment que cette demi-heure allait être importante. Même si le score était déjà bien garni et que la rencontre n’est qu’un amical de fin de trêve internationale, toutes les opportunités sont bonnes à saisir dans une grande équipe comme celle de l’Equipe de France où la concurrence fait rage. L’ancien Parisien n’a eu besoin que de six minutes pour marquer un but (70e) en étant à la réception d’une reprise d’Antoine Griezmann repoussée par la transversale. Il a placé une superbe demi-volée sur le côté droit de la surface écossaise, qui a heurté la barre avant de faire trembler les filets du gardien de la Tartan Army pour la quatrième fois de la soirée. Avec cette réalisation, sa sixième avec les Bleus, Coman s’est offert ainsi son premier but avec la France depuis 2020.

Un peu plus tard, l’attaquant du Bayern Munich a parfaitement lancé en profondeur Marcus Thuram (81e), qui a malheureusement trouvé la barre transversale de Liam Kelly. Voilà ce que l’on appelle une entrée productive : efficacité, polyvalence, vivacité, rythme… Le natif de Paris a rendu une copie très propre, quelques jours après avoir confié à nos confrères du Figaro : «Cela me passe au-dessus. Je sais que mon jeu n’est pas focalisé sur les statistiques et si tout le monde ne pense qu’à ça, tu ne gagnes pas. Il faut un mix entre les joueurs décisifs et ceux qui font les courses pour les autres. Le football, c’est n’est pas que les statistiques. Bien sûr, en tant qu’offensif, on est aussi jugé sur ce point, mais ce n’est pas une fatalité», a-t-il alors longuement déclaré dans ce grand entretien, au cours duquel il parle de toute sa détermination à s’imposer chez les Bleus malgré un palmarès encore vierge avec la sélection.

Pendant qu’un joueur chante, un autre peut sonner faux. Puisque le titulaire au poste d’ailier droit du soir, que Kingsley Coman a d’ailleurs parfaitement remplacé, se nomme Ousmane Dembélé. Le Parisien virevoltant a beaucoup tenté comme à son habitude, mais très souvent ses tentatives se sont montrées infructueuses. Le côté droit des Bleus, en manque d’automatismes, a souffert de la comparaison avec l’aile gauche, beaucoup plus inspiré offensivement. En début de deuxième période, Dembélé a néanmoins servi sur un plateau Kylian Mbappé qui a manqué de spontanéité pour convertir l’offrande. Alors très certainement que l’ancien joueur du FC Barcelone et du Borussia Dortmund n’a pas perdu son statut chez les Bleus sur une simple rencontre amicale, largement remportée par son équipe qui plus est, mais il est important de rappeler qu’avec tous les éléments offensifs présents dans les rangs de Didier Deschamps, la hiérarchie peut très vite être rediscutée surtout si les concurrents directs comme Coman profitent des minutes qu’on leur offre pour performer de la sorte. Déjà sous les feux des critiques avec le PSG, Ousmane Dembélé doit réagir pour mieux rebondir.