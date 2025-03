Valladolid : l’arrivée de l’ex de l’OL Henrique fait polémique

Valladolid a officialisé la signature d’Henrique Silva, mais cette arrivée ne provoque clairement pas l’enthousiasme des fans. Une raison à cela : le latéral brésilien de 30 ans n’a plus joué depuis mai dernier. Relevo explique que ce recrutement a immédiatement suscité une vague de critiques de la part des supporters, qui s’interrogent sur la pertinence d’un tel choix alors que le club lutte pour son maintien. Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Henrique était libre depuis la fin de son contrat en juillet 2024 et n’a pas retrouvé de club depuis, ce qui soulève évidemment des doutes sur son état de forme et son impact potentiel à seulement onze journées de la fin du championnat.

🤝 Henrique Silva llega para reforzar la zaga blanquivioleta.https://t.co/N2rrdWaUOf pic.twitter.com/h6t6f8YEkW — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) March 11, 2025

Un scepticisme partagé par plusieurs observateurs, dont Andrés Onrubia, spécialiste du football français en Espagne. Sur X, ce dernier a jugé cette signature « sans aucun sens », évoquant un possible « coup d’agent » lié à la proximité entre Ronaldo Nazario, propriétaire du club, et le joueur brésilien. Avec seulement 16 points au compteur, Valladolid doit réaliser un exploit pour se maintenir, et cette arrivée ne fait qu’alimenter les interrogations autour de la gestion du club.