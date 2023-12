Quand Taylor Swift donne des sueurs froides à l’OL…

Le 22 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais s’inclinait à domicile face à Clermont (1-2). Nous étions au soir de la 9e journée de Ligue et le club rhodanien était déjà bon dernier du classement. Une situation irréelle pour une institution septuple championne de France il n’y a pas si longtemps que ça. Mais à l’époque, John Textor n’hésitait pas à rire au nez des journalistes de Prime Video lui demandant s’il était inquiet de voir son équipe en position de relégable.

« Je sais que vous deviez poser cette question, mais elle est comique. Cette équipe ne risque pas la relégation. Dans aucun championnat, dans aucun pays, une équipe reléguée ne joue comme on a joué ce soir. Vous n’avez pas ce genre de qualité avec des gens qui descendent. (…) On ne regarde pas vers le bas, mais vers le haut du classement. Nous sommes en danger en accordant du crédit à votre question et en réalisant une saison très médiocre. Tous ceux qui veulent parler de relégation attisent la peur, des histoires… C’est bon pour les conversations. Mais c’est un peu une blague. Je ne prends pas ça au sérieux même si je respecte votre question, car vous deviez la poser. Mais c’est un non-sens. Personne ne s’inquiète de la relégation. C’est juste en parler pour s’amuser. C’est tout. Personne dans ce vestiaire ne pense à la relégation. »

L’OL n’a pas de solution de repli

Cinq journées plus tard, l’OL n’a pas décollé de la 18e et dernière place du classement. La situation est grave, même si les Gones peuvent revenir à deux points du barragiste (Lorient) en cas de victoire demain soir à Marseille. De plus, les Lyonnais ont encore vingt levées pour tenter de se sauver. Mais à l’OL, le buzz d’hier sur Taylor Swift n’est pas pris à la légère. Le Progrès a en effet révélé que si l’OL devait disputer un barrage pour sa survie en L1, il ne pourrait pas jouer le match retour au Groupama Stadium à cause de la chanteuse nord-américaine Taylor Swift.

Cette dernière donne deux concerts dans l’antre lyonnais (les 2 et 3 juin prochains). Or le barrage retour est prévu le 2 juin chez le club de L1. Difficile de critiquer l’OL dans cette affaire. Les deux concerts ont dû être bouclés il y a plusieurs mois et à cette époque, personne ne pouvait prédire que les Gones allaient jouer le maintien cette saison. Mais dans cette saison 2023/2024 où rien ne va pour l’OL, cet événement cocasse fait forcément jaser. Et il ne fait pas rire les dirigeants rhodaniens. En effet, si l’OL ne parvient pas à s’extirper de cette situation, il n’a pas de solutions de repli. RMC Sport nous indique en effet que les deux concerts de Taylor Swift (qui se joueront à guichets fermés) ne peuvent pas être déplacés et que la solution du stade Gerland ne peut pas être retenue, car le LOU reçoit Toulouse le même week-end. Quand rien ne va…