OM : 2 portes de sortie en Serie A pour Luis Henrique

Jouer. Luis Henrique (20 ans) ne demande que ça. Pourtant, cette saison, à l'Olympique de Marseille, le Brésilien n'a pas vraiment été servi. Il n'est apparu qu’à 25 reprises toutes compétitions confondues, pour seulement 9 titularisations (1 but et 1 passe décisive). Il avait même été privé de la deuxième partie de saison européenne, non inscrit sur la liste pour la Ligue Europa Conférence afin de faire de la place à certaines recrues.

Déçu, l'attaquant, arrivé de Botafogo à l'été 2020 pour environ 8 M€, souhaite donc aller voir ailleurs pour rebondir, voyant qu'il n'entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Ses représentants sont au travail pour trouver la meilleure solution alors que son contrat chez les Olympiens court encore jusqu'en juin 2025.

L'Italie aime son profil

Ces derniers jours, quelques pistes commencent à se faire jour. En Italie notamment. La Lazio a ainsi été annoncée sur ses traces. Maurizio Sarri entend apporter de la vitesse à son écurie et apprécierait le profil de l'Auriverde. Ce mardi, on apprend qu'un autre pensionnaire de Serie A s'est mis sur le coup.

Il s'agit du Torino, qui, à en croire le média italien TMW, pourrait passer à l'action dans les semaines à venir sur ce dossier. En janvier, Genk, la Fiorentina et des clubs brésiliens étaient venus aux nouvelles, mais l'intéressé avait choisi de se laisser une chance à l'OM. Les temps ont changé. Reste maintenant à savoir qui va en profiter.