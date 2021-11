JT Foot Mercato : l'hallucinante série de blessures d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Dembélé en plein marasme au Barça !

Les galères continuent pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone. De retour pour le match de Ligue des Champions contre Kiev cette semaine (1-0), après plus de 3 mois d'absence et une blessure au genou droit durant l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Il sera opéré dans la foulée et manquera au total 14 matches ! Contre Kiev, il faisait donc son grand retour mais selon la presse espagnole, il a précipité sa reprise ce qui a provoqué une rechute. Le Barça a communiqué hier pour indiquer qu'il souffrait d'une élongation à la cuisse gauche et son indisponibilité pourrait l'éloigner encore 3 semaines des terrains. Le champion du Monde 2018 a repris trop tôt. Ce matin, le média catalan Sport indiquait que les médecins du club avaient recommandé que Dembélé ne joue pas ou tout au plus un quart d'heure car il n'était pas complètement remis de sa blessure. Sauf que le match contre Kiev était une finale pour le Barça. Les Blaugranas étaient mal embarqués dans cette phase de poules et ils avaient une chance de se qualifier les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match couperet qui a obligé Sergi Barjuan à forcer le retour de Dembélé. Le coach intérimaire a justifié son choix pas plus tard qu'aujourd'hui en conférence de presse : «Quand vous prenez un poste, vous devez prendre des décisions. Nous étions tous heureux de voir Dembélé. Nous avons pris un jour de congé et il s'est blessé à l'entraînement. Ce sont des situations qui peuvent arriver à un joueur. Le football a ce risque.» Le feu follet a été victime de 13 blessures depuis son arrivée en 2017. Dans les chiffres, Dembélé a été indisponible pendant 680 jours avec le FC Barcelone. C'est énorme ! Tout a commencé avec une première rupture du biceps fémoral en septembre 2017 et depuis c'est la descente aux enfers, son corps ne l'a plus jamais laissé en paix. A chaque fois, l'attaquant revenait, ses entraîneurs comptaient sur lui mais il était trahi par son physique... Un nouveau coup d'arrêt qui devrait forcer le Barça à prendre plus de précautions alors que le joueur et le club discutaient ces derniers temps d'une prolongation de contrat.

Le pétage de plomb de Nabil Fekir

Un autre Français a fait parler de lui, hier ! C'est Nabil Fekir mais pas pour les bonnes raisons... Plutôt bon dans le jeu, l'ancien Lyonnais a complètement craqué dans les dernières minutes du match contre le Bayer Leverkusen (0-4). Le champion du monde a perdu ses nerfs en prenant par la gorge un joueur adverse, Kerim Demirbay. S'en est suivi, un attroupement sur le terrain et un carton rouge pour les deux joueurs. Bref, c'était une sale soirée pour Fekir qui devrait écoper de plusieurs matches de suspension...

Al Sadd annonce Xavi au Barça

Xavi devrait bien devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone. C'est Al Sadd, le club qatari de l'Espagnol qui a annoncé son départ pour l'écurie blaugrana. La clause libératoire de l'ancien milieu de terrain, légende du Barça, aurait bien été payée a annoncé le club du Moyen-Orient. Place au redressement au Barça qui est en mauvaise posture avec une 9e place en Liga et un effectif qui semble en bout de course... Xavi va avoir du boulot !