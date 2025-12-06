Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : l’avertissement de Luis Enrique à deux Titis !

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp
PSG 5-0 Rennes

Ce samedi soir, la jeunesse parisienne a encore brillé, à l’instar de Senny Mayulu, buteur et passeur lors du récital offensif du PSG contre Rennes (5-0). Après la rencontre, Luis Enrique a toutefois été interrogé sur d’autres Titis parisiens (David Boly et Noham Kamara), qui n’ont eux pas encore disputé la moindre minute en professionnel cette saison. Face aux journalistes, le technicien espagnol a d’ailleurs prévenu ses deux protégés…

La suite après cette publicité

«Je ne veux pas faire de cadeaux. Je ne fais aucun cadeau. Chaque fois qu’un joueur du Paris Saint-Germain et qu’un Titi joue, c’est parce qu’il mérite de jouer. Tu veux jouer. Je peux faire jouer ma grand mère, même si elle est décédée malheureusement. Mais il n’y aura pas de cadeau. Si tu ne joues pas, ça veut dire que tu dois encore progresser». Le message est clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
David Boly
Noham Kamara

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
David Boly David Boly
Noham Kamara Noham Kamara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier