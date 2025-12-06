PSG : l’avertissement de Luis Enrique à deux Titis !

Ce samedi soir, la jeunesse parisienne a encore brillé, à l’instar de Senny Mayulu, buteur et passeur lors du récital offensif du PSG contre Rennes (5-0). Après la rencontre, Luis Enrique a toutefois été interrogé sur d’autres Titis parisiens (David Boly et Noham Kamara), qui n’ont eux pas encore disputé la moindre minute en professionnel cette saison. Face aux journalistes, le technicien espagnol a d’ailleurs prévenu ses deux protégés…

La suite après cette publicité

«Je ne veux pas faire de cadeaux. Je ne fais aucun cadeau. Chaque fois qu’un joueur du Paris Saint-Germain et qu’un Titi joue, c’est parce qu’il mérite de jouer. Tu veux jouer. Je peux faire jouer ma grand mère, même si elle est décédée malheureusement. Mais il n’y aura pas de cadeau. Si tu ne joues pas, ça veut dire que tu dois encore progresser». Le message est clair.