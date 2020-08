Manchester United : Aliou Traoré prêt à changer d'air

Jeune milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain, Aliou Traoré (19 ans) avait choisi de rallier très jeune l’Angleterre pour filer du côté de Manchester United en 2016. Aujourd’hui, le joueur n’a plus qu’un an de contrat chez les Red Devils. Désireux de franchir un cap, Traoré a fait savoir qu’il souhaitait jouer davantage. Et s’il espère avoir cette chance avec l’équipe de MU, l’ancien Parisien s’est aussi dit prêt à mettre les voiles dès cet été.

« J’aimerai débuter en pro. Comme je l'ai dit, je pense avoir le bagage pour le faire. J'espère que ce sera à Manchester, sinon pourquoi pas aller chercher du temps de jeu ailleurs. (…) Mais si je pars, c'est pour un groupe professionnel. Je ne veux pas quitter Manchester pour être dans la même situation ailleurs. J'ai besoin d'une évolution dans ma progression et ça passe par un effectif professionnel », a-t-il déclaré à RMC Sport. Et pour rappel, nous vous révélions que le SM Caen est à l’affût.