FC Barcelone : Ronaldo Koeman se méfie déjà...

Le FC Barcelone avait décidé de tourner une page cet été, après la claque magistrale reçue en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2). Et pour incarner ce nouveau chapitre, c’est le Batave Ronald Koeman qui a été choisi. Un ancien de la maison culé (il y a joué de 1989 à 1995) réputé pour savoir gérer ses équipes et engagé pour insuffler un vent nouveau au jeu moribond des Blaugranas.

A peine arrivé, le technicien hollandais a accepté de mettre le bleu de chauffe. Cependant, s’il s’est montré emballé à l’idée de redorer le blason catalan, Koeman commencerait à subir les conséquences du climat délétère planant au-dessus de la maison barcelonaise depuis cet été selon Marca. Une période de troubles marquée forcément par le vrai faux départ de Lionel Messi et le sacrifice d’un des tauliers du vestiaire : Luis Suarez.

Koeman appréhende

Le quotidien espagnol précise en effet que si Koeman a dû prendre des décisions fortes, certaines ne viendraient pas de lui et donc de ses supérieurs. Est-ce le cas avec Luis Suarez ? Marca indique que le Batave reproche un peu à sa direction de l’avoir placé dans une position inconfortable vis-à-vis de l’équipe et que les (très) mauvaises relations entre les joueurs et leurs supérieurs le laissent un peu sans défense.

Et si son discours en public se veut optimiste, le journal annonce que Koeman commence à se plaindre de certains points en privé. Pas de quoi remettre déjà en cause son futur chez les Blaugranas. Mais nul doute que le Hollandais appréhende le contexte compliqué catalan à l'heure d'entamer la saison de Liga.