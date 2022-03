FA Cup : Manchester City attend Liverpool en demie

Après le succès de Chelsea sur la pelouse de Middlesbrough (0-2) hier, les quarts de finale de la 150e édition de la FA Cup se poursuivaient ce dimanche. Crystal Palace a facilement disposé d'Everton (4-0), avant que Manchester City ne surclasse Southampton au St Mary's Stadium (1-4). Avant le dernier quart de finale, qui doit opposer Nottingham Forest à Liverpool (19h), la Fédération anglaise de football a procédé au tirage au sort des demi-finales.

La suite après cette publicité

Effectué par l'ancien attaquant de Liverpool Robbie Fowler depuis le City Ground de Nottingham, le tirage a offert un choc potentiel. En effet, Manchester City «recevra» le vainqueur du match opposant Nottingham Forest à Liverpool. En cas de qualification des Reds face aux pensionnaires de Championship, on assisterait donc à un choc entre les deux prétendants au titre de champion d'Angleterre. De l'autre côté, Chelsea et Crystal Palace disputeront un derby de Londres. Les demi-finales sont programmées le samedi 16 et le dimanche 17 avril prochains, au stade de Wembley.

Les affiches des demi-finales de FA Cup :