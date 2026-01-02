Menu Rechercher
OL : Paulo Fonseca est déjà bluffé par Endrick

Depuis Memphis Depay, on n’avait plus vu un joueur susciter un tel engouement à son arrivée à l’OL. Arrivé en grande pompe pour la deuxième partie de saison, Endrick se sait très attendu. Cette semaine, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid a pu rencontrer ses nouveaux coéquipiers, et participer à ses premières séances. À en croire les propos de son entraîneur Paulo Fonseca, il est d’ailleurs très en forme.

«Il est très bien, il a commencé l’entraînement avec nous et son adaptation est très bonne. C’est un joueur dont nous avions besoin, un joueur différent, que tout le groupe a bien accueilli. J’ai parlé avec lui, il est très satisfait d’être ici, et nous sommes satisfaits aussi de l’avoir avec nous. Ses points forts ? C’est un joueur qui prend des initiatives individuelles, qui prend l’espace. Il est techniquement très fort, très rapide, il a des caractéristiques différentes de Martin Satriano, il peut jouer aussi à droite. Il est bien physiquement, mais il n’a pas beaucoup joué avec Madrid, il n’est pas encore prêt pour 90 minutes, mais il s’entraîne bien.»

