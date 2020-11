FC Porto - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'OM joue une grande partie de son avenir en Ligue des champions ce soir sur la pelouse du stade du Dragon (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Défaits lors des deux premières rencontres dans ce groupe C à l'Olympiakos et face à Manchester City, les Phocéens n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent ramener au moins un point sous peine de voir la qualification pour les 8es de finale s'envoler de manière quasi irrémédiable. La mission s'annonce compliquée mais pas impossible non plus, tant le champion en titre du Portugal a du mal en ce début de saison.

Il faut dire que sur le papier, les Dragões ne font pas vraiment rêver. Les pertes de Danilo Pereira et d'Alex Telles se font encore sentir. Sérgio Conceição est encore en train de tâtonner sur la bonne formule à adopter, en témoigne cette nouvelle défaite sur la pelouse de Paços de Ferreira ce week-end. L'ancien entraîneur du FC Nantes devrait opter pour 4-2-3-1 avec la présence de l'Argentin Marchesin dans le but et une défense composée de Manafá et Sanusi dans les couloirs, et une charnière Mbemba-Pepe. Une incertitude demeure autour du vétéran portugais, blessé à l'entraînement. Diogo Leite viendrait le remplacer en cas de forfait.

AVB peut brouiller les pistes

Sergio Oliveira devrait jouer un cran plus bas que d'habitude et faire la paire avec Uribe devant la défense, afin d'alimenter les éléments offensifs de l'équipe. Facteur X de cette formation, le Mexicain Jesús Corona sera présent sur le côté droit tandis qu'Luis Diaz sera son pendant à gauche. En soutien de l'attaquant, qui sera probablement Moussa Marega, Otavio démarrera sans doute comme titulaire. L'OM a donc sa carte à jouer d'autant que l'effectif est au quasi complet. Seul le remplaçant Nagatomo est absent pour ce déplacement européen. André Villas-Boas prépare sans doute un coup fourré à son ancien club, notamment au milieu de terrain où il a plusieurs cartes en main.

L'expérience de la défense à 5 ne devrait pas être renouvelée. Mandanda, Sakai, Alvaro, Caleta-Car et Amavi seront sans surprise titulaires. Dans l'entrejeu, si Kamara apparaît comme indispensable, AVB va devoir faire un choix pour les deux dernières places restantes entre Cuisance, Sanson, Rongier et Gueye. Auteur d'une erreur la semaine dernière face à City, l'ancien Nantais est en ballottage favorable face au nouveau venu du Havre, et pourrait être associé Sanson, préféré au joueur prêté par le Bayern Munich. Enfin, devant, Thauvin sera bien évidemment titulaire, probablement avec les revenants Payet et Benedetto, laissant par exemple Radonjic sur le banc au coup d'envoi.