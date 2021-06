L'OM temporise pour Seko Fofana

Après avoir trouvé un accord pour Gerson avec Flamengo, l'OM reste pour le moment peu actif sur le mercato malgré de nombreuses prises de contact ces dernières semaines. Parmi les cibles privilégiées du club phocéen figure Seko Fofana (26 ans).

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain international ivoirien (6 sélections - 1 but) a fait une saison pleine au RC Lens et a tapé dans l'oeil de la cellule de recrutement marseillaise. Pablo Longoria garde cette option sous le coude, mais n'est pour l'instant pas décidé de passer la vitesse supérieure tant que le club olympien n'aura pas vendu. Il faut dire que le club artésien veut conserver Fofana à tout prix et n'entend surtout pas brader son numéro 8. À noter également que l'ancien joueur de l'Udinese est toujours suivi par l'Atalanta et l'AC Milan... À suivre.