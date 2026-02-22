Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : Luis Enrique est bluffé par Zaire-Emery

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Warren Zaïre-Emery @Maxppp
PSG 3-0 Metz

Ce samedi soir, il était encore titulaire. Et après avoir remplacé parfaitement Hakimi sur le couloir droit, le jeune Warren Zaire-Emery a récupéré le rôle de sentinelle pour remplacer Vitinha. Encore une fois, il a été brillant dans son rôle prouvant sa très grande polyvalence. Le jeune Français de 19 ans bluffe son monde, à commencer par Luis Enrique.

La suite après cette publicité

« C’est Warren, c’est son style ! Il est partout, il joue partout, il est intelligent. La première chose que j’ai vu de Warren quand je suis arrivé ici, c’est sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Il est intelligent quand il a le ballon, il donne de la continuité, il fait des efforts physiques de très haut niveau, il peut jouer partout. C’est un joueur merveilleux et je suis très content de l’avoir. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier