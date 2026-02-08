Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

L’ancien défenseur de l’OM Nicolas N’koulou prend sa retraite

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
N'Koulou au duel avec Rafael Leao @Maxppp

Un ancien visage emblématique de la Ligue 1 et du football africain tire sa révérence. L’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille (207 matches) a annoncé, dans un entretien accordé à Afro Foot, mettre un terme à sa carrière de footballeur. Il était sans club depuis cet été et son départ d’Amedspor en Turquie. A 35 ans, il a donc décidé de s’arrêter.

La suite après cette publicité

Passé notamment par l’OL, Monaco ou encore le Torino, l’international camerounais (83 sélections) aura marqué les esprits du côté de Marseille avec qui il a joué le plus de matches dans sa longue carrière. Défenseur au profil assez moderne et complet, il s’est distingué notamment avec son but en finale de CAN 2017 remportée avec le Cameroun.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Lyon
Monaco
Nicolas N'Koulou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lyon Logo Lyon
Monaco Logo Monaco
Nicolas N'Koulou Nicolas N'Koulou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier