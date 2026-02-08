L’ancien défenseur de l’OM Nicolas N’koulou prend sa retraite

Un ancien visage emblématique de la Ligue 1 et du football africain tire sa révérence. L’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille (207 matches) a annoncé, dans un entretien accordé à Afro Foot, mettre un terme à sa carrière de footballeur. Il était sans club depuis cet été et son départ d’Amedspor en Turquie. A 35 ans, il a donc décidé de s’arrêter.

Passé notamment par l’OL, Monaco ou encore le Torino, l’international camerounais (83 sélections) aura marqué les esprits du côté de Marseille avec qui il a joué le plus de matches dans sa longue carrière. Défenseur au profil assez moderne et complet, il s’est distingué notamment avec son but en finale de CAN 2017 remportée avec le Cameroun.